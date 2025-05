Fada N’Gourma : Faso Kosam redonne vie à la filière laitière de l’Est

publicite

La plus grande unité de transformation de lait du Burkina Faso renoue avec la production à Fada N’Gourma. Ce vendredi 16 mai 2025, les activités de l’agence régionale de Faso Kosam ont été lancées officiellement, marquant une nouvelle ère pour la filière laitière dans la région de l’Est.

La suite après cette publicité

Ce vendredi 16 mai, le Ministre d’État, Ministre de l’Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques, le Commandant Ismaël Sombié, a présidé la cérémonie de lancement officiel des activités de l’agence Faso Kosam de Fada N’Gourma. Le site de l’unité industrielle est située au secteur 1 sur la route du Niger, autrefois connue sous le nom de la laiterie de Fada N’Gourma.

Lire également 👉 Développement de la filière lait : La société Faso Kossam désormais opérationnelle

Le Directeur général de Faso Kosam, Alain Sawadogo, a présenté l’agence comme la deuxième du genre après celle de Cissin à Ouagadougou. Dotée d’une capacité de transformation pouvant atteindre 6 000 litres par jour, elle devient la plus grande unité laitière industrielle du pays. Lait frais pasteurisé, yaourt, fromage et beurre font partie de la gamme déjà disponible.

Le ministre délégué chargé des Ressources animales, Dr Amadou Dicko, a partagé la vision gouvernementale. « Nous aspirons à ce que Faso Kosam devienne une référence régionale dans la transformation du lait et de ses dérivés, afin de réduire de manière significative les importations et favoriser l’autonomie du pays », a-t-il souligné l’engagement de l’État à renforcer la filière laitière nationale et à promouvoir l’autosuffisance alimentaire.

Pour Pendo Maïga, actrice de la filière laitière à Fada N’Gourma, cette relance est une bouffée d’oxygène. « Faso Kosam va beaucoup soutenir les producteurs. C’est une bonne initiative pour toute la région», a-t-elle souligné. Elle promet de poursuivre sa collaboration avec La nouvelle unité industrielle, comme elle le fait depuis plus de vingt ans.

Entièrement rénovée, l’infrastructure comprend un atelier de production, une salle de fabrication, une beurrerie-fromagerie, un laboratoire, une chambre froide, une salle de lavage, un magasin, des bureaux, une boutique de vente, un dispositif de traitement des eaux usées et deux forages équipés.

Inaugurée le 1er avril 2003, l’unité, autrefois connue sous l’appellation « Lait du Gourma », avait cessé ses activités en juin 2024. Sa réouverture marque un tournant pour l’économie locale et un signal fort pour la relance de la filière laitière nationale.

Avec cette relance, Faso Kosam réaffirme sa place au cœur de la stratégie nationale de développement agricole et agroalimentaire. Un pas de plus vers un Burkina Faso qui transforme localement pour nourrir durablement.

Amadou SOW depuis Fada N’Gourma

Pour Burkina 24

Spread the love

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite