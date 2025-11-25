Switch Maker : 16 ans d’innovation au service du numérique burkinabè

Partage

Présente depuis plus de seize ans dans l’écosystème technologique burkinabè, Switch Maker continue d’étoffer son expertise. Sécurité informatique, identification biométrique, intelligence artificielle, agriculture connectée ou encore transformation digitale, l’entreprise s’illustre sur de multiples fronts et ne cesse de se réinventer.

À l’occasion de la 20ᵉ édition de la Semaine du Numérique, Switch Maker a attiré l’attention avec trois innovations majeures, chacune accessible en démonstration sur son stand.

Pour Fabrice Koudougou, responsable marketing, ces solutions montrent comment l’intelligence artificielle transforme déjà la sécurité, la mobilité et l’interaction homme-machine au Burkina Faso.

La première innovation présentée est une intelligence artificielle capable de reconnaître les gestes en temps réel afin de permettre une interaction totalement sans contact. Selon Fabrice Koudougou, cette technologie ouvre la voie à de nouvelles formes d’utilisation plus intuitives, pratiques et sécurisées.

Ensuite Lonia.net qui est une plateforme d’apprentissage en ligne améliorée par l’IA. A en croire Fabrice Koudougou, Lonia.net est une plateforme web et mobile de formation en ligne couvrant divers domaines dont l’informatique, le marketing, le droit et la sociologie.

Et d’ajouter que les formateurs peuvent y proposer des cours sous forme de vidéos organisées en modules. Par ailleurs, la plateforme est entièrement gratuite pour les ressortissants de l’AES.

Lire aussi : Robot humanoïde G1 : La star de la Semaine du Numérique au Burkina Faso

Concernant la troisième nouveauté, il s’agit d’un système d’intelligence artificielle dédié à la sécurité routière. Cette solution détecte automatiquement accidents, infractions et situations dangereuses, puis alerte instantanément les autorités.

« Avec ces trois innovations, Switch Maker démontre une fois de plus la capacité d’un champion technologique burkinabè à concevoir des solutions avancées répondant aux enjeux contemporains : sécurité, efficacité, accessibilité, intelligence urbaine et transformation digitale souveraine. Un savoir-faire 100 % local désormais exporté à l’international », a confié Fabrice Koudougou.

Un portefeuille de solutions déjà éprouvées

Au-delà des nouveautés présentées à la Semaine du Numérique, Switch Maker dispose d’autres applications structurantes pour l’administration publique. Parmi elles, Faso SAVIT (Système Assurance & Visite Technique), un fichier numérique unifié regroupant immatriculations, assurances, visites techniques et permis de conduire. L’entreprise propose également Faso Sentinelle, un registre numérique permettant de suivre les entrées et sorties dans les établissements publics.

Une présence dans 10 pays et un rôle croissant à l’international

Switch Maker opère aujourd’hui dans dix pays grâce à ses filiales basées au Niger, en Côte d’Ivoire, au Sénégal, en Guinée, au Bénin, au Togo, au Rwanda, au Burundi, au Cameroun et en France. Forte de son expertise certifiée, l’entreprise accompagne gouvernements, institutions internationales et organisations régionales telles que la Banque mondiale, la BAD, ENABEL ou encore la BOAD dans la conception et le déploiement de services publics numériques sécurisés.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24