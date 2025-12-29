CAN Maroc 2025 : « Nous sommes venus ici pour repartir le 19 janvier », prévient Brama Traoré

Partage

La défaite des Étalons (1-0) face aux Fennecs d’Algérie ne change rien dans la détermination de Brama Traoré de remporter la CAN 2025 au Maroc. En conférence de presse après le match contre l’Algérie pour la deuxième rencontre de groupe, Brama est revenu sur la rencontre et ses ambitions pour la suite.

« Perdre vraiment contre l’Algérie, nous avons beaucoup de regrets pour notre peuple et pour tous les supporters et ceux qui se sont déplacés ici pour nous soutenir », a introduit Brama Traoré en conférence de presse d’après match. Sur le plan de jeu, Brama Traoré assure avoir joué comme il souhaitait. Cependant, en face, l’adversaire a montré qu’il était au niveau.

« Après analyse, nous avons mis notre plan tactique en place. C’est une très bonne équipe qui était en face. Il fallait chercher à fermer dans les intervalles parce que c’est une équipe qui joue dans les intervalles et ensuite partir rapidement dans leur dos. C’est vrai que la vitesse du match nous a amené à reculer un peu. Je pense que le plan n’était pas mal », explique Brama Traoré.

« Nous avons joué notre football »

Un penalty transformé à la 22e minute par Riyad Mahrez, le capitaine de l’Algérie a freiné les élans de l’équipe burkinabè. Après le but algérien, les Étalons ont tout tenté sans pouvoir faire fonctionner le plan. « Entre temps, il y a eu le penalty qui a changé le cours du jeu.

C’est le football, on propose et c’est le terrain qui dispose (…) On n’a pas reculé. On a démarré le match comme on voulait. On n’a pas respecté l’Algérie comme vous le pensez. Nous avons joué notre football, il fallait jouer notre football pendant 90 minutes. On l’a fait même si on n’a pas pu revenir au score », commente encore Brama Traoré.

Pour la prochaine rencontre, Brama Traoré promet un autre plan de jeu. Cette rencontre opposera les Etalons au Soudan dans le dernier match de groupe. La défaite face à l’Algérie ne change donc rien dans les plans de Brama Traoré.

« Chaque match à son plan. Vous verrez que contre une autre équipe, on aura une autre façon de voir et également d’attaquer le match. Sachez que nous sommes venus ici pour repartir le 19 janvier. Nous sommes ambitieux. Ne masquons pas nos intentions. Nous avons vu une équipe ambitieuse, déterminée, engagée même si elle n’a pas gagné.

Nous continuerons à croire en nos chances et bien aborder nos prochains matchs pour arriver en finale. Nous n’allons pas mentir. Nous sommes là pour le trophée. Nous avons été deuxièmes, nous avons été troisièmes. Maintenant, nous sommes là pour le trophée », conclut Brama Traoré. La rencontre est prévue le 31 décembre prochain à Rabat à 16h00.