CAN Maroc 2025 : « On a tout donné pour gagner », assure Bertrand Traoré

Frustré par l’arbitrage au coup de sifflet final, Bertrand Traoré s’est calmé une fois à la zone mixte après la défaite (1-0) du Burkina Faso face à l’Algérie. Pour Bertrand Traoré, l’équipe doit analyser cette défaite pour mieux aborder le dernier match.

Bien que battu, Bertrand Traoré, le capitaine des Étalons a apprécié le niveau de jeu proposé par le Burkina Faso et l’Algérie ce dimanche 28 décembre 2025 à Casablanca. « C‘était un très beau match, on savait que c’était la bataille pour la première place. On a essayé, on a tout donné pour gagner ce soir. Le but aussi ne nous aide pas, mais ça arrive », reconnait Bertrand Traoré, plus calme.

Le capitaine reconnait qu’il était dans les nerfs : « J’étais très énervé, très remonté contre lui à la fin du match. C’est dommage, mais c’est aussi ça le foot. On va se reposer, voir ce qui n’a pas bien fonctionné ce soir ».

Être prêt pour le troisième match

Le Burkina Faso doit se relever face au Soudan pour arracher la qualification en huitième de finale. Pour cela, par le temps de tergiverser. « Il faut être prêt pour aborder le troisième match face au Soudan. Oui bien sûr, c’est d’analyser ce qu’on a bien fait ce soir et ce qu’on a moins bien fait. Prendre tout en compte et arriver prêt pour le match contre le Soudan », explique-t-il.

Pour Bertrand, cette défaite ne change rien aux ambitions des Etalons. « Nos ambitions sont claires. Je l’ai dit, si on ne joue pas la finale, si on ne remporte pas ce trophée, tout résultat serait un échec. Les ambitions sont claires, on joue pour gagner cette camp. On va analyser. Ce n’est que le deuxième match de poule », rappelle Bertrand Traoré toujours déterminé.