CAN Maroc 2025 : Un penalty de Mahrez suffit à l’Algérie face au Burkina Faso (1-0)

Grâce à un penalty douteux transformé par Riyad Mahrez, les Étalons du Burkina Faso se sont inclinés face aux Fennecs d’Algérie ce dimanche 28 décembre 2025 dans le deuxième match de groupe. Bertrand Traoré et ses coéquipiers ont poussé jusque dans les dernières minutes sans trouver le chemin des filets.

Dans ce choc aux allures de derby, les Burkinabè affichent leurs intentions avec leur capitaine. Dès la 2e minute, Bertrand Traoré s’écroule dans la surface algérienne après une percussion, mais l’arbitre laisse jouer. Une première alerte qui donne le ton. Peu après, Gustavo Sangaré est averti (8e). Ce qui réduit quelque peu les ardeurs de l’international burkinabè.

Progressivement, les Fennecs prennent l’ascendant. Aït-Nouri déborde à gauche et obtient un penalty après une faute d’Ismahilah Ouédraogo. Riyad Mahrez se fait justice et ouvre le score (22e, 1-0).

Bertrand Traoré et Hervé Koffi en forme

Touchés les Étalons tentent de réagir, portés par un Bertrand Traoré très remuant. Le capitaine des Étalons multiplie les percussions et met la défense algérienne sous pression. Juste avant la pause, il s’infiltre entre Bennacer et Aït-Nouri, provoquant une nouvelle faute (45e+2). En attaque, les Burkinabè ont du mal dans le dernier geste.

Avec leur avance au score (1-0), l’Algérie attend dans son camp avant d’envoyer des contres rapides. L’Algérie frôle toutefois le break dans le temps additionnel. Sur une contre-attaque menée par Mahrez, Amoura frappe, mais Hervé Koffi, sérieux dans son match, réalise un arrêt décisif du bout des doigts (45e+5). A la pause, le Burkina Faso est mené (1-0).

Au retour des vestiaires, Brama Traoré affiche ses ambitions en lançant Georgi Minoungou. Les Étalons poussent et Minoungou passe tout près de l’égalisation à la 61e, sa frappe frôlant le poteau.

Alors que le Burkina Faso se projette, l’Algérie manque de peu le KO. Bounedjah élimine Koffi mais hésite, permettant au gardien burkinabè de sauver (68e).

Les Étalons se réorganisent. Malgré les différents remplacements, les Etalons ne réussissent pas à revenir au score. C’est l’Algérie qui s’impose dans cette affiche. Les Etalons devront attendre leur troisième sortie face au Soudan, victorieux de la Guinée Équatoriale (1-0) pour assurer leur qualification en huitième de finale.