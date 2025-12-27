Burkina Faso Vs Algérie : « On est venu pour gagner » (Pierre Landry Kaboré)

Partage

Les Étalons du Burkina Faso ont effectué leur séance d’entraînement au Stade Mohamed VI de Rabat avant d’affronter les Fennecs d’Algérie pour la deuxième rencontre de leur groupe. Pierre Landry Kaboré s’attend à une victoire des Étalons face aux Fennecs.

Une nouvelle fois, l’Algérie et le Burkina Faso s’affronteront en match de poule de la Coupe d’Afrique des nations (CAN).

Lors de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire, les deux équipes s’étaient séparés sur un score nul (2-2). Pierre Landry Kaboré n’était pas du groupe mais a tout suivi.

« C’est une équipe dans ces dernières années, on se rencontre souvent. On se connait. Il y a du respect. L’Algérie est une grande nation. Cette compétition, on s’est dit dans le groupe qu’on ne va pas se cacher.

Tous les matchs sont des finales. On est venu pour tout gagner. S’il y a l’opportunité de gagner ce match, on ne va pas le rater », a clairement affirmé Pierre Landry Kaboré.

A la question d’un journaliste algérien sur la présence de Riyad Mahrez dans le groupe des Fennecs auteurs de deux buts lors du premier match de l’Algérie face au Soudan, Landry Kaboré, aussi est sans détour : « Nous aussi, on a de grands défenseurs comme Edmond Tapsoba. Donc, on n’a pas peur. On verra demain », explique-t-il visiblement pressé d’en découdre.

Terminer en tête

Cette affiche est un gros choc du groupe E. Mais pour Pierre Landry Kaboré qui avait inscrit un triplé face à l’Éthiopie puis un autre en amical contre le Niger (3-2). Ce qui donne de la confiance à l’attaquant burkinabè pour ce match décisif.

« Ce match, la personne qui l’emporte termine première du groupe. Quand tu viens dans une telle compétition, tu n’as pas à choisir avec quelle équipe jouer. Quel que soit l’adversaire à croiser, ça ne compte pas. Les croiser au début ou à la fin, ça ne change pas. On va jouer avec nos armes. On a un groupe jeune qui ont de la qualité », a conclu Landry Kaboré.

Les Étalons et les Fennecs s’affrontent ce dimanche 28 décembre à 17h30 au Stade Mohamed V de Casablanca. Pierre Landry Kaboré était déjà titulaire avec les Etalons lors de la victoire face à la Guinée Équatoriale (2-1).