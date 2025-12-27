Qualigo : La nouvelle solution de livraison express 100% burkinabè officiellement lancée

Partage

L’écosystème numérique burkinabè s’est enrichi, ce samedi 27 décembre 2025, avec le lancement officiel de Qualigo, une toute nouvelle application mobile et plateforme web dédiée à la livraison express. Pensée pour répondre au besoin croissant de rapidité et de simplicité dans les courses et livraisons, cette initiative 100% burkinabè se positionne comme une solution moderne pour les particuliers et les professionnels.

Entreprise 100% burkinabè, Qualigo s’impose comme la solution de référence pour des livraisons rapides et sécurisées. Sa mission est donc de réinventer la logistique de proximité en simplifiant l’envoi et la réception des colis en quelques clics seulement.

Selon le promoteur de Qualigo, Mohamed Ismaël Ouédraogo, l’idée est née d’un constat simple : la difficulté à trouver rapidement un livreur qualifié. « Avec Qualigo, il est possible d’envoyer ou de recevoir tout type de colis : repas, documents, vêtements, livres, objets personnels, commandes commerciales et bien plus encore », a expliqué Mohamed Ismaël Ouédraogo.

Pour offrir une expérience utilisateur fluide et fiable, Qualigo simplifie le quotidien de ses clients grâce à une commande en quelques clics, un suivi de colis en temps réel sur son smartphone, des notifications à l’approche du livreur et un système de paiement en ligne intégré.

Annick Palé, responsable communication et marketing de Qualigo, a souligné la simplicité de l’outil. « Disponible sur le Play Store, notre application est conçue pour être pratique et accessible à tous. Il suffit de la télécharger et de s’inscrire pour commencer à simplifier ses démarches quotidiennes. J’invite chacun à découvrir cette solution pensée pour nous faciliter la tâche », a-t-elle lancé.

La cérémonie de lancement a vu la participation de nombreuses personnalités, dont l’ancien footballeur professionnel et désormais entrepreneur, Préjuce Nakoulma. Ce dernier a chaleureusement salué l’initiative et a appelé ses pairs à suivre cette voie de l’investissement au pays.

« Je félicite le promoteur, aujourd’hui qui a basculé de la vie sportive à l’entrepreneuriat. Ça ne sera pas facile, mais pas impossible. J’exhorte ainsi les anciens footballeurs de rentrer et investir au pays, parce que je pense qu’il y a beaucoup de chose à faire. Cette application est vraiment la bienvenue, et ça va faciliter les choses », a déclaré Préjuce Nakoulma.

Ainsi lancée, Qualigo a pour mission de faire gagner du temps à ses utilisateurs tout en contribuant activement au développement du Burkina Faso par l’innovation numérique.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24