CAN 2025 : Le Sénégal évite le piège congolais (1-1)

A Tanger, le Sénégal s’est fait accrocher par la RD Congo lors du choc du groupe D de la CAN 2025. Annoncés parmi les grands favoris du tournoi, les Lions de la Teranga ont trouvé en face un adversaire bien plus coriace que le Botswana, largement dominé lors de la première journée (3-0).

Ce duel avait un parfum de revanche après la victoire sénégalaise à Kinshasa (3-2) en septembre dernier qui avait privé la RD Congo de qualification directe à la Coupe du monde. Les Congolais n’ont pas tardé à répondre sur le terrain. Bakambu (61e) ouvre le score après une frappe repoussée de Bongonda (0-1).

La réaction sénégalaise a été immédiate. Sadio Mané égalise dans la foulée d’une frappe sèche, profitant d’une erreur défensive congolaise (1-1). Très disputée, la rencontre s’est achevée sur ce score de parité, laissant le groupe D totalement ouvert entre deux prétendants sérieux à la première place.