Burkina Faso Vs Algérie : « On est prêts pour la victoire » (Ousseni Bouda)

Les Étalons du Burkina Faso attendent les Fennecs d’Algérie de pied ferme ce dimanche 28 décembre pour le deuxième match de groupe de la CAN Maroc 2025. Cette rencontre est le choc du groupe entre les deux formations qui commencent à nourrir une rivalité mais qui avaient remporter leurs premiers matchs de groupe.

Ousseni Bouda n’a pas joué lors de la victoire des Étalons face au Nzalang national de la Guinée Équatoriale. Tout en espérant être sur le terrain face à l’Algérie ce dimanche 28 décembre, l’attaquant burkinabè qui évolue aux États-Unis assure que le groupe est bien préparé pour ce choc.

« On est prêts pour le match et on se prépare pour la victoire. Ce ne sera pas un match facile pour les pour les deux camps, c’est le plus grand match de notre poule », explique Ousseni Bouda.

Depuis quelques années, le Burkina Faso et l’Algérie nourrissent une rivalité sportive notamment depuis les éliminatoires de la Coupe du monde 2010 et 2014 qui avaient donné des confrontations très disputées.

En plus, les deux équipes étaient encore dans le même groupe lors de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. La rencontre s’était soldée par un score nul (2-2).

Cette rencontre a des allures de revanche pour l’Algérie qui n’avait pas passer le premier tour. Le Burkina Faso veut sa qualification dès cette deuxième rencontre.

« Même si tous les matchs sont très importants, nous on se donne les chances de gagner. Les deux équipes ont trois points, le vainqueur se positionnera pour la première place.

Demain, on ne joue pas un nul mais pour la victoire », reconnait Ousseni Bouda. L’équipe qui s’imposera assurera d’emblée sa qualification au tour suivant.