CAN 2025 : L’Ouganda de Paul Put et la Tanzanie se quittent dos à dos à Rabat (1-1)

OUEDRAOGO Envoyer un courriel il y a 3 heures
0 Temps de lecture 1 minute
La Tanzanie et l'Ouganda doivent chercher trois points lors de leur dernière sortie pour espérer être en huitième de finale.
Partage

Battues lors de la première journée du groupe C, l’Ouganda et la Tanzanie se retrouvaient ce samedi au stade Al Medina de Rabat avec l’obligation de gagner. Au terme d’un match engagé et indécis, les deux équipes se sont neutralisées (1-1), un résultat qui complique leur qualification pour les huitièmes de finale.

Coorganisateurs de la CAN 2027, Ougandais et Tanzaniens ont, le temps de cette rencontre, mis leur partenariat de côté.

Après une première période équilibrée, la Tanzanie prend l’avantage au retour des vestiaires. Msuva (59e) transforme un penalty en envoyant le ballon sous la transversale. Il prend le gardien Onyango à contre-pied (1-0).

L’Ouganda réagit dans le dernier quart d’heure. Ikpeazu (80e) égalise de la tête sur un centre précis d’Omedi.

Ce match nul n’arrange aucune des deux équipes, désormais sous pression avant la dernière journée du groupe C.

OUEDRAOGO Envoyer un courriel il y a 3 heures
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de OUEDRAOGO

OUEDRAOGO

Articles similaires

CAN Maroc 2025 : Le Nigeria s’impose dans la bataille des Aigles face à la Tunisie (3-2)

il y a 4 minutes

Burkina Faso Vs Algérie : « On est prêts pour la victoire » (Ousseni Bouda)

il y a 3 heures

Burkina Faso Vs Algérie : « On est venu pour gagner » (Pierre Landry Kaboré)

il y a 3 heures

Qualigo : La nouvelle solution de livraison express 100% burkinabè officiellement lancée

il y a 4 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page