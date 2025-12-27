CAN 2025 : L’Ouganda de Paul Put et la Tanzanie se quittent dos à dos à Rabat (1-1)

Battues lors de la première journée du groupe C, l’Ouganda et la Tanzanie se retrouvaient ce samedi au stade Al Medina de Rabat avec l’obligation de gagner. Au terme d’un match engagé et indécis, les deux équipes se sont neutralisées (1-1), un résultat qui complique leur qualification pour les huitièmes de finale.

Coorganisateurs de la CAN 2027, Ougandais et Tanzaniens ont, le temps de cette rencontre, mis leur partenariat de côté.

Après une première période équilibrée, la Tanzanie prend l’avantage au retour des vestiaires. Msuva (59e) transforme un penalty en envoyant le ballon sous la transversale. Il prend le gardien Onyango à contre-pied (1-0).

L’Ouganda réagit dans le dernier quart d’heure. Ikpeazu (80e) égalise de la tête sur un centre précis d’Omedi.

Ce match nul n’arrange aucune des deux équipes, désormais sous pression avant la dernière journée du groupe C.