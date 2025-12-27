CAN Maroc 2025 : Le Nigeria s’impose dans la bataille des Aigles face à la Tunisie (3-2)

Le Nigeria prend la première place de son groupe et se qualifie en huitième.
Le Nigeria a validé son billet pour les huitièmes de finale de la CAN 2025 au terme d’un match spectaculaire face à la Tunisie (3-2). Longtemps supérieurs, les Super Eagles se sont faits peur en fin de rencontre, après avoir mené 3-0.

La domination nigériane s’est concrétisée juste avant la pause. Lookman (44e) déborde à gauche avant de déposer un centre sur la tête de Victor Osimhen. Il ouvre le score  (1-0). Dès le retour des vestiaires, Wilfred Ndidi double la mise de la tête sur corner (50e, 2-0).

Le Nigeria creuse l’écart à la 67e minute. Lancé à droite, Osimhen sert Lookman en retrait, qui conclut d’une frappe du gauche avec l’aide du poteau (3-0). Alors que le match semblait joué, les Aigles de Cartage relancent le suspense. Talbi réduit le score de la tête sur coup franc (75e), avant qu’Abdi n’inscrive un second but à la 87e minute (3-2).

Bousculé jusqu’au bout, le Nigeria s’impose et se qualifie pour les huitièmes. La Tunisie devra battre la Tanzanie lors de la dernière journée pour espérer poursuivre la compétition.

