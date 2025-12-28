Le Commandant du Bataillon Mixte de Marche Nanga, Paguindamba Thombiano sacré Meilleur Policier 2025

Partage

Dans la soirée du samedi 27 décembre 2025, s’est tenue à la Direction Générale de la Police Nationale la cérémonie de remise du prix du Meilleur Policier de l’année 2025 et du prix ISOSQ ou prix de l’innovation.

Placée sous la présidence du Ministre de la Sécurité, le Commissaire Divisionnaire de Police Mahamadou SANA, la cérémonie a connu la présence effective des autorités administratives, militaires, paramilitaires et le personnel policier. Parmi les temps forts de la cérémonie, la remise des prix ISOSQ et du meilleur Policier de l’année 2025.

Le prix ISOSQ, découlant de la vision ISOSQ (Innovation Stratégique et Opérationnelle pour une Sécurité au Quotidien) du Directeur Général de la Police Nationale, l’Inspecteur Général de Police Thierry Dofizouho TUINA, vient récompenser le Policier qui s’est distingué par son savoir, savoir-faire, sa qualité et sa capacité à innover dans le cadre de la sécurité pour booster le rendement de l’institution policière pour le bonheur des populations.

Le prix du Meilleur Policier vient récompenser le Policier qui, au cours de l’année, s’est distingué dans plusieurs domaines, notamment le professionnalisme, la probité, l’intégrité et l’exemplarité dans l’exécution ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, ainsi que les résultats engrangés au cours de ses missions.

Pour le prix ISOSQ, c’est le Sergent-Chef de Police Adama ZANGO, en service à la Brigade Anti-Criminalité (BAC) de Ouagadougou, qui a été sacré Policier Innovateur 2025, particulièrement pour sa trouvaille servant à améliorer la stratégie et la tactique des forces combattantes engagées sur les différents théâtres d’opérations de reconquête du territoire et de lutte contre le terrorisme.

Le prix du Meilleur Policier 2025 est revenu au Sergent-Chef de Police Paguindamba THIOMBIANO, Commandant du Bataillon Mixte de Marche Nanga. Evoluant dans la région du Yaadga, ce vaillant combattant policier issu de la 43ème Promotion de l’Ecole Nationale de Police, a participé et conduit, avec ses hommes, plusieurs opérations de reconquête, de stabilisation et d’installation de plusieurs localités dans sa zone d’intervention.

Il succède ainsi au Sergent-Chef de Police Madou OUEDRAOGO, celui-là même avec qui il a réalisé plusieurs exploits dans la région du Yaadga pour permettre à des milliers de populations de vaquer paisiblement à leurs occupations.

Dans son discours, Monsieur le Ministre a félicité les lauréats et les a galvanisés à maintenir le cap et à poursuivre dans la même dynamique de recherche de l’excellence. Le patron de la sécurité intérieure du Burkina Faso n’a pas manqué de reconnaitre et de saluer les sacrifices consentis par toutes les forces combattantes pour que le pays des Hommes intègres reste debout.

Il a, par ailleurs, félicité, dans le cadre de la célébration des 76 ans de la Police Nationale, toutes les composantes de l’institution pour tous leurs efforts collectifs et individuels qui ont permis de « hisser la Police Nationale à un niveau de performance et de crédibilité renforcé, tant sur le plan national qu’international ».

En marge de cette cérémonie de remise des prix, plus tôt dans la journée, le Commandement policier avec à sa tête le Directeur Général Adjoint de la Police Nationale, le Contrôleur Général de Police, Dr Gérard TARBONGO, a rendu une visite aux pupilles de la Nation et aux enfants de Policiers à Aqua Park Ouaga, réunis à l’occasion d’une journée caritative organisée par l’As Police.

La Police Nationale, une force publique au service des citoyens !

Source : Police Nationale