Burkina Faso Vs Algérie : « Se battre sur chaque centimètre carré pour la qualification » (Brama Traoré)

« Il y aura de l’étincelle dans l’air », a assuré le sélectionneur des Etalons Brama Traoré à la veille du match entre le Burkina Faso et l’Algérie pour le compte de la deuxième journée de la CAN Maroc 2025. C’était lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant match tenue ce samedi 27 décembre 2025. Le technicien burkinabè assure avoir un plan pour réaliser une bonne performance et se qualifier pour les huitièmes de finale.

Les Étalons ont réalisé une bonne entame de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 face à la Guinée Équatoriale (2-1) lors de leur première sortie. Ce dimanche 28 décembre, ce sera face à l’Algérie, un autre adversaire de grand calibre. « La compétition est de longue durée et il faut être présent à chaque match avec beaucoup de détermination, d’envie. Ce sont les retrouvailles. Nous avons fréquemment affronté l’Algérie et les matchs entre nous ont eu une certaine intensité. Ce qui nous fait dire que demain il y aura de l’étincelles dans l’air », se projette Brama Traoré, le sélectionneur des Etalons. Lors de la CAN 2025 en Côte d’Ivoire, le Burkina Faso et l’Algérie s’était séparé sur un score nul (2-2). Cette fois, les deux équipes veulent s’assurer dès ce deuxième match.

« Nous nous préparons pour ce match »

« Nous avons besoin de faire un match intelligent parce que nous sommes venus pour aller très loin dans la compétition et être présent le 18 janvier à la finale. Il faut prendre match par match. Nous savons que nous allons jouer contre une équipe grande équipe d’Algérie. Nous nous préparons pour ce match », a assuré Brama Traoré. Interrogé sur le plan de jeu, le sélectionneur n’a donné aucune indication. Cependant, il retient que c’est une rencontre entre « entre deux équipes qui se connaissent très bien ».

En effet, les deux formations s’étaient battus lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2010 avec une qualification de l’Algérie lors de la dernière journée avec une dernière rencontre chaude Blida. Ces rencontres ont contribué à créer des rivalités entre les Étalons et les Fennecs.

Comme des VDP

Pour sa première sortie, l’Algérie a montré une performance assez solide face au Soudan (3-0). Les Fennecs ont montré qu’ils étaient très joueurs. Et Brama assure avoir prévu un plan à cet effet : « Nous savons que l’Algérie est une équipe joueuse. Et nous nous adaptons à toutes les équipes dans cette compétition. Nous avons notre mot à dire. Nous sommes des VDP [Volontaires pour la défense de la patrie], nous sommes là pour donner des satisfactions à notre peuple.

Chaque joueur sur chaque centimètre carré se sentira concernés pour que nous puissions nous qualifiés pour les huitièmes de finale à partir de ce deuxième match. Cela est important. Ensuite, on verra comment aborder le dernier match de poules », ajoute le sélectionneur des Étalons.

La rencontre se dispute ce dimanche 27 décembre 2025 à partir de 17h30. Le vainqueur du match est rassuré de se qualifier en huitièmes de finale.