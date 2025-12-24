CAN 2025 : L’Algérie s’impose 3-0 contre le Soudan et prépare son choc contre le Burkina Faso

Après la victoire du Burkina Faso (2-1) face à la Guinée Équatoriale, le prochain adversaire des Étalons, l’Algérie, s’est imposé (3-0) face au Soudan ce mercredi 24 décembre 2025.

L’Algérie a lancé sa CAN 2025 par une victoire convaincante 3-0 face au Soudan ce mercredi 24 décembre à Rabat. Dès la 2e minute, Riyad Mahrez ouvre le score sur une talonnade de Boudaoui, avant de signer un doublé à la 61e minute sur une passe d’Amoura.

Le troisième but arrive à la 86e minute grâce à la pépite Ibrahim Maza, qui conclut une remise de Bounedjah. L’expulsion d’un joueur soudanais en première période et les parades rassurantes de Luca Zidane ont facilité la victoire des Fennecs. Avec cette victoire, l’Algérie prend la tête du groupe E et doit affronter le Burkina Faso, victorieuse le 28 décembre.