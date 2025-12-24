CAN Maroc 2025 : La Côte d’Ivoire s’impose de justesse face au Mozambique

Partage

​La Côte d’Ivoire a fait son entrée en lice dans la CAN Maroc 2025 face au Mozambique, ce mercredi 24 décembre 2025. La rencontre s’est soldée par une victoire de justesse des tenants du titre sur la plus petite des marges (1-0).

​Après leur sacre en 2023, les Éléphants de Côte d’Ivoire ont connu une phase de qualification en demi-teinte.

Face aux Mambas du Mozambique, pour leur première apparition dans cette compétition, mettre les pendules à l’heure était la seule option. Cependant, le Mozambique, fort de ses six participations à la CAN, comptait bien avoir son mot à dire.

​C’est d’ailleurs ce que les hommes de Chiquinho Condé ont démontré en décochant le premier tir cadré de la rencontre. Les Mambas n’ont pas tremblé durant cette mi-temps et se sont même créé de nombreuses occasions, eux qui n’ont pourtant jamais remporté de match dans cette compétition.

Portés par un Amad Diallo en feu, les hommes d’Emerse Faé ont rapidement repris le contrôle du match, multipliant les offensives. Malgré cela, un score nul et vierge a conclu la première période.

​Plus entreprenants au retour des vestiaires, les Éléphants ont accentué leur domination. Une stratégie payante dès la 49e minute. Amad Diallo a confirmé sa grande forme en trompant la vigilance d’Ernan Siluane (1-0). Les Mozambicains ont ensuite fait preuve de résilience pour résister à l’arsenal ivoirien jusqu’au coup de sifflet final.

​Triple championne d’Afrique et vainqueur de la dernière édition, la Côte d’Ivoire honore ici sa 26e participation à la CAN. Le Mozambique, de son côté, en est à sa 6e.

Dans cette compétition, on note également la 14e participation du Burkina Faso, toujours en quête d’un premier sacre malgré des performances régulières, tandis que le record de titres reste détenu par les Pharaons d’Égypte.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24