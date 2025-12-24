CAN Maroc 2025 : Africa Global Logistics fait vivre la victoire des Étalons au cœur de ses locaux

Partage

Africa Global Logistics (AGL) a projeté la première victoire des Étalons du Burkina Faso face au Nzalang Nacional de la Guinée équatoriale, ce mercredi 24 décembre 2025 à Ouagadougou. Cette initiative s’appuie non seulement sur le partenariat logistique liant AGL à la Confédération Africaine de Football (CAF), mais aussi sur la volonté de l’entreprise de rapprocher ce grand rendez-vous du football africain des Burkinabè.

Le Burkina Faso a fait son entrée en lice face à la Guinée équatoriale ce mercredi 24 décembre 2025. À Ouagadougou, des supporters ont vibré au rythme de cette rencontre grâce à Africa Global Logistics (AGL). Émotions, attentes et suspense, c’est ce qui se lisait sur les visages des supporters venus communier dans l’enceinte de la gare ferroviaire de SITARAIL.

Dès le coup d’envoi, les yeux rivés sur l’écran, les supporters ont offert un spectacle tout aussi intense que celui du terrain. Après l’ouverture du score par le Nzalang (pourtant réduit en effectif), la tension est montée d’un cran.

« Nous avons vécu ce match avec beaucoup d’émotions, car nous l’attendions de pied ferme. Nous étions confiants, mais au vu de la tournure des événements, nous avons été très préoccupés à un certain moment », a confié Alexis Ouédraogo, représentant de SITARAIL au Burkina Faso.

Après quelques réajustements tactiques, les Étalons ont finalement pris le dessus en toute fin de rencontre. Il n’en fallait pas plus pour déclencher l’euphorie chez les supporters. « Dieu merci, l’issue est magnifique. Je pense que tous ceux qui étaient présents ce soir repartent satisfaits et émus. Notre souhait est que, pour le prochain match, nous soyons épargnés d’un tel scénario », a ajouté Alexis Ouédraogo.

Selon Joachim Ouédraogo, Directeur des Ressources Humaines (DRH) d’AGL, l’objectif de ce « village » est d’accompagner l’équipe nationale en la rapprochant du public, des employés de la structure et des sportifs burkinabè.

« Les Étalons nous offrent l’occasion de passer un beau Noël. AGL est partenaire de la CAF et, au Burkina Faso, nous avons signé un partenariat avec la FBF pour accompagner les Étalons. Cela permet à nos collaborateurs, à nos clients et aux riverains de suivre les matchs », a-t-il expliqué.

Confiant pour la suite de cette 35ème édition, Joachim Ouédraogo a promis que toutes les rencontres des Étalons feraient l’objet d’une projection dans leurs locaux. « Dans toute compétition, l’entrée en matière est difficile. Le staff technique saura en tirer les enseignements. Je pense que nous allons passer ce cap et pourquoi pas viser la victoire finale », a-t-il conclu.

Pour rappel, AGL avait préalablement signé une convention avec la FBF pour soutenir le Onze national. Les projections se poursuivront à la gare ferroviaire de SITARAIL à Ouagadougou pour l’ensemble des matchs du Burkina Faso. Aussi, SITARAIL est une filiale de l’AGL.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24