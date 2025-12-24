Solidarité agissante : À Ouagadougou, le CIE/MIA redonne espoir à plus de 5 000 personnes vulnérables

Partage

Au Centre International d’Évangélisation/Mission Intérieure Africaine (CIE/MIA), le mois de décembre est consacré “Mois de la compassion dynamique”. Pour clôturer en beauté cette initiative dédiée à la solidarité, des kits composés de vivres, de couvertures et d’autres produits de première nécessité ont été distribués à plus de 5 000 personnes vulnérables, ce mercredi 24 décembre 2025, à Ouagadougou.

Institué depuis 2008, le “Mois de la compassion dynamique” est né des difficultés que vivent de nombreuses populations, a confié le pasteur Mahamadou Philippe Karambiri, fondateur délégué du CIE/MIA. Selon lui, cette initiative vient en complément des autres actions caritatives menées tout au long de l’année par son église.

“Nous avons décidé de ne pas être seulement une église qui prêche l’Evangile, nous aussi partager l’amour, la compassion de Christ à ceux qui souffrent. C’est ainsi que nos premières actions ont été envers les jeunes enfants qu’on appelait les enfants de la rue”, a-t-il retracé.

Le pasteur Karambiri a expliqué que ces actions étaient initialement menées à l’approche des fêtes de fin d’année afin d’éviter que ces enfants ne perturbent la population durant les périodes de réjouissance.

“A l’époque, on les réunissait en fin d’année pour qu’ils ne dérangent pas la population pendant les fêtes. Nous les logions dans nos écoles primaires pour les aider. C’est ainsi que tout juste après que les fêtes soient passées, on les libérait.

Mais les enfants m’ont demandé un jour, pasteur, si on va là, on va aller où ? Nous dormons sur les rues, sous les ponts (…). C’est ainsi qu’on a décidé de louer des maisons dans les voisinages pour les loger”, a-t-il remémoré.

Il a également indiqué que l’encadrement de ces enfants a permis à plusieurs d’entre eux de devenir de grands techniciens dans plusieurs secteurs. “La télévision Impact TV est animée et gérée techniquement par certains de ces enfants”, a-t-il souligné. Pour lui, l’entraide entre les hommes demeure un facteur essentiel de paix sociale.

“Si cette entraide était déjà pratiquée, le monde aurait moins de problèmes. Je reconnais mon voisin, mon voisin me reconnait. Il sait que j’ai besoin de lui et qu’il a besoin de moi, et que nous nous associons main dans la main, cela aurait réduit nos problèmes”, a-t-il ajouté.

Hortense Karambiri, pasteure principale de l’église locale EDEN TBI, a fait savoir que depuis le mois de novembre, des équipes ont été déployées dans plusieurs régions et villes du Burkina Faso pour venir en aide aux personnes vulnérables.

“En dehors de ces équipes, nous avons des équipes qui sont passées au niveau de la prison civile à la MACO où nous avons eu toute une journée de compassion dynamique, nous avons donné à manger aux prisonniers, des temps d’exhortation (…), les temps où les détenus se sont bien aigués, ils ont compris que Jésus les aime, nous aussi, nous les aimons”, a-t-elle expliqué.

Le secrétaire général du ministère de l’Action sociale, Émile Zabsonré, a salué l’initiative du CIE/MIA qui, selon lui, contribue efficacement à la mise en œuvre des missions de son département. “C’est un travail intégré, un travail de qualité et qui permet de compléter la mission du gouvernement.

Parce que comme vous le savez, le gouvernement à lui seul ne peut pas prendre en compte toutes les problématiques et lorsqu’il y a des visions en ce sens, je pense c’est de notre devoir d’accompagner et de féliciter les actions qui sont entreprises”, a-t-il soutenu.

Selon le pasteur Mahamadou Philippe Karambiri, cette activité se déroule de manière concomitante dans toutes les églises du CIE/MIA à travers le monde.

