Burkina Faso Vs Guinée Équatoriale : « Victoire par césarienne ? Le plus important c’était d’avoir l’enfant » (Brama Traoré)

Le sélectionneur des Étalons Brama Traoré a su trouver la faille pour renverser une situation presque improbable face à la Guinée Équatoriale (2-1) après que son équipe ait été menée au score. Pour lui, le plus important, c’était la victoire.

En conférence de presse après la victoire contre la Guinée Équatoriale, bien que la Guinée Équatoriale soit réduite à 10, elle a causé des difficultés aux Étalons. « Ce match était extrêmement important pour nous.

C’est le premier match, il fallait bien rentrer dans la compétition par une victoire. Ce que nous avons fait ce soir. Ce n’était pas facile parce qu’on avait en face une bonne équipe de la Guinée Équatoriale qui malgré qu’elle jouait à 10 a su nous causer pas mal de problèmes », résume Brama Traoré.

« Nous étions décidés »

Mais, bien que favoris dans cette rencontre, les Étalons ont encaissé en fin de rencontre. Mais, l’équipe a réussi à revenir au score. « Nous étions décidés à repartir avec des points bien qu’on était menés au score à six minutes de la fin, on avait espoir qu’on pouvait revenir.

Mais gagner, c’était une autre paire de manche. Mais nous étions convaincus qu’on pouvait égaliser ce but et ça été fait. Nous avons poussé. L’équipe adverse n’avait plus de répondant par la suite », souligne Brama Traoré.

Présent dans la salle, Steeve Yago a posé la question suivante au coach Brama Traoré : « La question d’un journaliste ivoirien : Coach vous gagnez par une victoire par césarienne. Que retenez-vous de cette victoire ? ». La réponse du sélectionneur a été sans détour et à la hauteur.

« Une victoire par césarienne ?, le plus important, c’était d’avoir l’enfant. Nous avons eu cet enfant-là, il est le bienvenu. Quelle que soit la manière, l’important c’était de remporter cette victoire. Et nous pensons qu’aujourd’hui, nous méritons cette victoire », a répliqué Brama Traoré. Le prochain match des Étalons se disputent le 28 décembre prochain face à l’Algérie.