« La veille de Noël, notre peuple avait besoin de victoire pour fêter » (Brama Traoré)

Baptême de feu réussi pour Brama Traoré à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025. Le sélectionneur burkinabè a réussi son entrée en jeu en conduisant son équipe à la victoire (2-1) dans les derniers instants. Pour lui, cette victoire permet aux Burkinabè de fêter Noël.

« Aujourd’hui [24 décembre 2025], c’est la veille de Noël. Notre peuple avait besoin d’une victoire pour fêter doublement. Cela été fait. On était venu pour donner à notre peuple qui souffre aujourd’hui. Je pense qu’en gagnant ce soir à la veille de Noël, ça va être très bien », s’est réjoui Brama Traoré en conférence de presse d’après match-après.

Après cette victoire, Brama Traoré s’attend à voir la fête dans toutes les rues du Burkina Faso. « Les rues de Ouaga, Bobo, Koudougou, Ouahigouya, ce sera la fête. Nous disons de continuer à croire en nous et que nous allons leur apporter satisfaction », promet-il.

Le mental des Étalons

Cependant, les Étalons ont souffert dans la rencontre en revenant au score après avoir été menés. Mais pour le sélectionneur, le staff a mis tout un plan en place pour faire tomber la Guinée Équatoriale. Les entrées de Georgi Minougou, Cyriaque Irié Kalou ont changé la physionomie de la rencontre.

« Un match, c’est 90 minutes. Il faut des plans. On avait un plan. On a misé sur des joueurs qui pouvaient aller très vite et arriver à marquer. Ils s’étaient préparés à l’avance et à tout moment ils pouvaient rentrer pour faire la différence. Ils sont rentrés et ont utilisé ces qualités pour la victoire. Félicitations à toute l’équipe qui s’est donnée jusqu’au bout qui a puisé dans ses réserves pour gagner ce match », a salué Brama Traoré qui se disait déjà en mission.

Après cette victoire importante pour commencer la CAN 2025 dont l’objectif est de remporter le trophée, Brama Traoré se prépare pour le prochain match contre l’Algérie prévue le 28 décembre prochain.