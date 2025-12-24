Ouagadougou : Merveilles Motors inaugure son showroom et lance officiellement la marque MG

Partage

Un vent nouveau souffle dans l’univers de l’automobile au Burkina Faso, avec l’ouverture officielle du showroom Merveilles Motors. Représentant exclusif de la marque MG (Morris Garages, ndlr) au Burkina Faso, l’enseigne a inauguré ses locaux, lors d’une cérémonie solennelle, le mardi 23 décembre 2025, à Ouagadougou. L’événement a réuni un parterre d’invités, notamment des autorités, des partenaires institutionnels et d’acteurs majeurs du monde économique.

Avec plus de 100 ans d’histoire depuis sa fondation à Oxford, en Angleterre, MG dépose officiellement ses valises au Burkina Faso. Réputée mondialement pour allier robustesse et esthétique, la marque britannique s’installe à Ouagadougou pour offrir une nouvelle vision de la mobilité.

Inauguré le mardi 23 décembre 2025, ce nouveau showroom redéfinit les standards de l’expérience client au Burkina Faso. Pour Serge Pacodi, Directeur Général de Merveilles Motors, ce joyau architectural, à la fois contemporain et chaleureux, est bien plus qu’un point de vente.

« L’ouverture de ce showroom est bien plus qu’une inauguration commerciale. C’est un acte de foi économique. C’est un choix stratégique assumé, celui d’offrir au marché burkinabè une marque automobile de référence mondiale en qualité, modernité, sécurité et fiabilité », a-t-il soutenu.

En outre, il a souligné que ces véhicules intègrent des technologies de pointe, rigoureusement sélectionnées pour répondre aux défis climatiques, économiques et environnementaux de notre région, tout en garantissant un rapport qualité-prix exceptionnel.

Au-delà de la distribution, Serge Pacodi a réaffirmé l’ambition profonde de Merveilles Motors. « Nous ne vendons pas seulement des véhicules, nous proposons une expérience de vie.

Notre force réside dans notre service après-vente d’excellence. Grâce à un atelier ultra-moderne et une équipe hautement qualifiée, nous garantissons une prise en charge globale, placée sous le signe de la proximité et de la transparence ».

Plus qu’une simple ouverture commerciale, l’implantation de MG participe au renouvellement du parc automobile burkinabè. Cet investissement de Merveilles Motors résonne avec les ambitions de l’État, comme l’a souligné Zakaria Gyengani, Directeur de cabinet du ministère du commerce et de l’artisanat.

« Je tiens à rassurer l’ensemble des acteurs économiques que le gouvernement du Burkina Faso encourage et soutient prioritairement les entreprises qui ne se contentent pas de rechercher des parts de marché qui font le choix responsable de s’inscrire dans la durée et de la valeur localement et s’engager aux côtés de l’état dans la transformation profonde de notre économie », a-t-il dit.

En signe de reconnaissance envers les autorités et pour marquer leur attachement à la nation, les responsables de Merveilles Motors ont posé un acte patriotique lors de cette inauguration. L’entreprise a annoncé le don de deux véhicules MG aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS), en hommage à leur dévouement et à leur mission de sécurisation du territoire national. Cette remise officielle, prévue ultérieurement, témoigne de la volonté de la marque de contribuer activement à l’effort de paix au Burkina Faso.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24