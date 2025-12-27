34e Jasla Salana : Les Ahmadis unis pour le Burkina Faso

Partage

La communauté musulmane Ahmadiyya du Burkina Faso a lancé, le vendredi 26 décembre 2025, la 34ème édition de sa conférence annuelle, la Jalsa Salana. Cet événement spirituel et éducatif majeur, qui se tient du 26 au 28 décembre 2025, à Bustan e Mahdi Kouba, réunit plusieurs milliers de fidèles venus de toutes les provinces du pays autour du thème central « Toutes les bénédictions émanent du Saint-Prophète Mohammad (paix et bénédictions sur lui) ».

« Dans le contexte actuel que le Burkina traverse, nous avons besoin d’une telle rencontre pour sensibiliser, former les membres à avoir toujours des comportements allant dans le sens de la reconquête de notre territoire », a déclaré Dr Deme Hatimi, chargé de mission au ministère de l’Enseignement des bases, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales.

Insistant sur le lien entre citoyenneté et spiritualité, il a ajouté qu’à travers le thème inaugural « L’amour de la patrie fait partie de la foi », cela interpelle les croyants à être des bâtisseurs et à ne jamais se rallier à ceux qui combattent la nation. C’est dans ce cadre que se tient du 26 au 28 la 34e édition de la Jalsa Salana à Bustan e Mahdi sous le thème : « Toutes les bénédictions émanent du Saint-Prophète Mohammad (paix et bénédictions soient sur lui) ».

L’Amir intérimaire de la communauté Ahmadiyya du Burkina Faso, Souleymane Kaboré, a expliqué la raison d’être de cette conférence annuelle. « C’est une tradition pour nous de faire cette conférence. Elle nous permet d’harmoniser notre compréhension sur les préceptes de l’islam et de les actualiser », a-t-il indiqué. La Jalsa Salana est décrite selon lui comme un grand rassemblement spirituel.

« Pendant ces trois jours, les prières se succèdent jour et nuit. C’est un moment de spiritualité et d’amour fraternel », a précisé l’Amir. Plusieurs thèmes riches et variés seront développés au cours de cette 34ème édition. Parmi les sujets qui seront abordés figurent la dignité de la femme musulmane, un thème qui fera l’objet de sessions spécifiques dans un espace dédié aux femmes.

8500 participants sont attendus à cette Jalsa Salana, mais d’ores et déjà le comité d’organisation constate un engouement bien supérieur. « Les aménagements prévus ont été totalement débordés », a confié l’Amir intérimaire.

Cet afflux s’explique notamment par la participation d’un invité spécial de renom venu du Mali, Oumar Mouaz Coulibaly Sahib, une personnalité bien connue au Burkina pour avoir contribué à l’installation historique de la communauté Ahmadiyya dans le pays, représentant le calife de la communauté.