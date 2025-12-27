CAN Maroc 2025 Groupe D : Le Bénin enregistre sa première victoire dans une phase finale

Partage

Dos au mur après leur défaite inaugurale, le Bénin et le Botswana se jouaient déjà leur survie dans cette CAN 2025 ce samedi 27 décembre 2025. Un nul aurait fortement compromis leurs chances de qualification parmi les meilleurs troisièmes. Il fallait gagner.

Gagner. Les Béninois l’ont fait sur la plus petite des marges. A la 28e minute, Yohan Roche libère les Écureuils. Sur une passe de Steve Mounié, sa frappe contrée trompe le gardien botswanais et offre l’avantage au Bénin (1-0).

Solides et disciplinés, les hommes de Gernot Rohr conservent ce court mais précieux avantage jusqu’au coup de sifflet final.

Cette victoire est historique. Le Bénin remporte le premier match de son histoire à la Coupe d’Afrique des Nations. Les Guépards restent en course pour une qualification en huitièmes de finale.