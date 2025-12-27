Hadj 2026 : Le certificat d’aptitude, dorénavant exigé pour tout candidat (Ministre en charge des cultes)

Partage

Le ministère de l’Administration territoriale et de la mobilité, en collaboration avec le Comité national d’organisation du pèlerinage à la Mecque (CNOPM), a officiellement lancé le Hadj 2026, ce samedi 27 décembre 2025, à Ouagadougou, à l’occasion d’une conférence de presse.

Selon Bertrand Toé, Directeur de cabinet, représentant le ministre d’Etat, ministre en charge de l’Administration territoriale et de la mobilité, l’organisation de l’édition 2026 du pèlerinage à la Mecque revêt un caractère particulier.

En effet, a-t-il expliqué, des réformes ont été introduites avec l’adoption du décret 2025/1279 du 7 octobre 2025 portant règlementation des pèlerinages religieux.

« Désormais, l’organisation du pèlerinage à la Mecque est assurée par l’Etat à travers le comité national d’organisation du pèlerinage à la Mecque. Ainsi, le comité national a en charge le recrutement des candidats au pèlerinage. Le candidat opte pour une agence de son choix en vue de son encadrement », a-t-il fait savoir.

Dans le cadre de cette réforme également, a dit en sus Bertrand Toé, l’Etat assure le choix des prestataires des services en Arabie Saoudite. Toutefois, a-t-il attiré l’attention, l’Etat peut déléguer par arrêté du ministre chargé des cultes certaines de ses missions aux agences de voyage et de tourisme.

Il a aussi fait observer l’élaboration du cahier de charges applicable aux agences de voyage et de tourisme et l’arrêté interministériel portant autorisation du pèlerinage à la Mecque, dans le but d’assurer une cohérence d’ensemble de l’architecture juridique de l’organisation de cet important événement religieux.

3 285 000 F CFA comme coût provisoire de participation au hadj 2026

Sur le plan technique, il a indiqué que des dispositions ont aussi été prises pour optimiser la qualité de l’organisation. « Ainsi, la plateforme d’inscription a été réajustée pour être en phase avec les réformes engagées », a-t-il déclaré, ajoutant qu’une rencontre d’information, de formation seront initiées dans ce sens afin que tous les contours du processus soit bien connus et maitrisés par tous.

En sus, il a laissé entendre qu’une campagne sera menée pour informer, l’opinion nationale, l’ensemble des acteurs et les futurs pèlerins des changements intervenus dans la conduite du pèlerinage, des procédures d’inscription, ainsi que les conditions pour prendre part au pèlerinage à la Mecque.

S’alignant sur les directives des autorités saoudiennes, le directeur de cabinet a également informé qu’une des réformes intègre une formalisation des recrutements des agences de voyage tenant compte du nombre de pèlerins enrôlés.

Cette disposition, dit-il, vise à améliorer les conditions de séjour du pèlerin en termes d’hébergement, de logements, de transport, mais aussi à assurer une meilleure coordination en termes de suivi du déroulement du pèlerinage.

« Pour un bon séjour des pèlerins burkinabè en Terre Sainte et tenant compte des difficultés vécues l’année dernière dans le domaine de la restauration, il sera incorporé dans le coût du hadj 2026 des coûts de la restauration à Médine et à la Mecque », a affirmé le représentant du ministre en charge des cultes. De facto, il a annoncé la somme de 3 285 000 F CFA comme coût provisoire de participation au hadj 2026.

Consolidations des acquis engrangés

Reconnaissant en outre que le transport aérien est l’un des piliers importants du pèlerinage à la Mecque, Bertrand Toé a assuré qu’un transporteur a été désigné pour le hadj 2026 après des concertations avec des partenaires.

Sur le plan sanitaire, il a fait remarquer que le comité d’organisation travaillera à la consolidation des nombreux acquis enregistrés au cours des dernières éditions. « Dans ce cas, conformément aux directives saoudiennes, au plan sanitaire, le certificat d’aptitude est dorénavant exigé pour tout candidat au pèlerinage à la Mecque », a-t-il soutenu, insistant sur le fait que le comité veillera fermement à son strict respect.

Le Directeur de cabinet du ministère de l’Administration territoriale et de la mobilité était accompagné d’Aboubacar Yugo, président du présidium de la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB) et d’Amadou Sidibé, président du Comité national d’organisation du pèlerinage à la Mecque (CNOPM).

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24