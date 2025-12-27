Burkina Faso : Claude Étienne Sissao retrace les mutations d’un pays en quête de souveraineté

Partage

Le professeur Claude Étienne Sissao a procédé, le 26 décembre 2025 à Ouagadougou, à la dédicace de son ouvrage intitulé « Comprendre l’histoire des mutations coloniales et de la formation du Burkina Faso (fin XIXᵉ siècle–1960) ». À travers cette publication, l’enseignant-chercheur propose une relecture approfondie de l’histoire précoloniale et coloniale de l’ancienne Haute-Volta, devenue le Burkina Faso.

Dans ce livre de 305 pages, l’auteur plonge le lecteur au cœur des profondes mutations politiques, économiques et sociales qui ont jalonné l’évolution du territoire voltaïque, depuis la pénétration coloniale jusqu’à l’accession à l’indépendance. Il met en lumière le rôle déterminant de la colonisation et des résistances locales face à l’administration française dans la construction de l’identité nationale.

Créée en 1919 par l’administration coloniale française, la Haute-Volta a connu une trajectoire singulière, marquée par sa dislocation en 1932 pour des raisons économiques, avant d’être reconstituée en 1947. Selon le professeur Claude Étienne Sissao, ces transformations trouvent leur origine dans les logiques économiques et politiques de la puissance coloniale, mais aussi dans la capacité de résilience des populations locales.

« Il faut prendre conscience que nous avons vécu une séquence historique qui nous a rassemblés et qui a façonné les Burkinabè d’aujourd’hui. Cette histoire s’est construite dans la douleur, à travers la conquête armée, les résistances et, finalement, une communion des peuples contre l’arbitraire. Le ciment de cette nation, c’est la lutte contre l’arbitraire », a-t-il expliqué lors de la dédicace.

Structuré en trois grandes parties, l’ouvrage adopte une approche à la fois chronologique et analytique. La première partie, intitulée « Les fondements : systèmes socio-historiques, conquêtes et résistances », revient sur les organisations précoloniales, les explorations européennes et les mécanismes de conquête.

La deuxième, « L’installation coloniale et son évolution », analyse la mise en place de l’administration coloniale française, la formation de l’Afrique occidentale française (AOF) et la création de la colonie de la Haute-Volta.

La troisième partie, « Des péripéties économiques, sociales et politiques à la veille des indépendances », met en exergue les mutations induites par la colonisation, notamment l’imposition d’un modèle économique extraverti et l’utilisation de la Haute-Volta comme réservoir de main-d’œuvre au profit de l’AOF.

Au-delà du récit historique, l’auteur invite à une réflexion plus large sur la transmission de l’histoire et son intégration dans la mémoire collective. Pour le professeur Sissao, comprendre le passé demeure essentiel pour appréhender les défis contemporains de la construction nationale et de la souveraineté.

Enseignant-chercheur à l’Université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou, Claude Étienne Sissao signe ici un ouvrage de référence, édité aux Éditions L’Harmattan en collaboration avec les Presses universitaires. Le livre est disponible à la bibliothèque universitaire au prix de 10 000 FCFA.