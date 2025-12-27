CAN 2025 : « Issoufou Dayo est un joueur très expérimenté » (Brama Traoré)

Partage

Le sélectionneur du Burkina Faso Brama Traoré a été interrogé sur l’apport du défenseur central Issoufou Dayo à la sélection des Étalons en conférence de presse d’avant match de la rencontre entre le Burkina Faso et l’Algérie. Brama Traoré s’attend que le public marocain qui connait très bien Dayo vienne le soutenir.

« Issoufou Dayo est un joueur très expérimenté que les Marocains admirent. Nous le savons parce qu’il a passé l’essentiel de sa carrière ici parce qu’il a beaucoup apporté à Berkane également », rappelle Brama Traoré à la veille de l’opposition entre les Fennecs d’Algérie et les Étalons du Burkina Faso prévu ce dimanche 28 décembre.

La rencontre entre dans le cadre de la deuxième journée des matchs de poules. Avec le RS Berkane, Issoufou Dayo a remporté deux coupes de la Confédération.

Pour tout cela, le sélectionneur espère que le public viendra soutenir les Étalons. « Nous espérons que vous allez venir le soutenir en nous supportant. Nous pensons que ce soit sur le terrain ou hors du terrain Issoufou Dayo est un exemple parmi les cadres de cette équipe », a-t-il souligné.

Se battre pour la population

Pour ce qui concerne la profondeur de banc, Brama Traoré s’est également exprimé sur le sujet. « Nous pensons que depuis un temps, nous avons une équipe merveilleuse, qui parle le même langage, qui regarde dans la même direction et qui se bat pour leur partie pour procurer de la joie pour leur peuple qui est résilient aujourd’hui, vu la situation que nous travaillons.

Nous avons un devoir, c’est de nous battre pour notre population, pour notre peuple. Nous allons nous battre pour notre famille pour qu’elle soit contente pour nous. Je pense que le match de demain en fera partie », insiste Brama Traoré.

Pour ce dimanche 28, l’équipe aura besoin de tous ses hommes à l’images du match face à la Guinée Équatoriale où les remplaçants ont fait la différence.