CAN 2025 : Orange Burkina Faso réalise le rêve marocain pour 200 supporters

Fidèle à son engagement historique, Orange Burkina Faso, partenaire officiel des Étalons, a lancé son opération de soutien pour la CAN 2025 au Maroc. Le vendredi 26 décembre 2025, un groupe de supporters a décollé de Ouagadougou pour aller pousser l’équipe nationale vers la victoire.

Ils sont une trentaine, membres du deuxième contingent, à s’être envolés vers le Royaume chérifien. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de proximité de l’opérateur qui, depuis près de vingt ans, accompagne le football burkinabè. Au total, durant toute la phase de poules, Orange Burkina prévoit de transporter et de prendre en charge au moins 200 supporters.

Pour Charles Bazié, Manager Digital chez Orange Burkina Faso, cette opération est bien plus qu’un simple voyage. Il s’agit de créer une véritable union sacrée autour de l’équipe nationale. « Notre accompagnement auprès des Étalons ne date pas d’aujourd’hui. Cela fait plus de vingt ans que nous sommes aux côtés de l’équipe nationale.

Cette dynamique se répète et, cette année encore, nous réaffirmons notre présence auprès de la Fédération burkinabè de football pour prouver que Orange sera toujours là pour galvaniser et accompagner, non seulement les Burkinabè restés au pays, mais aussi ceux de la diaspora, afin de créer cette émulation, ce climat convivial et ce soutien national autour de nos joueurs », a-t-il justifié.

En outre, il a soutenu que le timing est stratégique. En effet, ce groupe aura la lourde mission de donner de la voix lors du choc très attendu contre les Fennecs de l’Algérie, prévu le dimanche 28 décembre 2025.

Par ailleurs, l’aspect le plus remarquable de cette initiative réside dans la prise en charge complète. Orange Burkina Faso ne fait pas les choses à moitié. Billets d’avion, hébergement, déplacements, restauration et pass pour les matchs sont entièrement offerts par l’entreprise.

L’initiative est saluée par les privilégiés du jour. Abdoul Aziz Tiemtoré, promoteur événementiel et heureux bénéficiaire, a salué cet engagement. « Orange est à féliciter pour ce qu’ils font pour les Étalons. Je vois leurs réalisations, c’est à soutenir et à encourager », a-t-il apprécié.

Même son de cloche pour le web-humoriste Momo l’intellectuel, également du voyage, qui n’a pas caché pas sa joie. « C’est une initiative à saluer. Nous leur disons merci de nous permettre de profiter de la CAN et de toutes les festivités liées à l’événement. C’est une expérience que l’on ne vit pas tous les jours », a-t-il indiqué.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24