CAN 2025 : Le Soudan s’impose face à la Guinée équatoriale (1-0)

OUEDRAOGO Envoyer un courriel il y a 7 minutes
0 Temps de lecture 1 minute
Le Soudan a réussi un grand coup face à la Guinée Équatoriale.
Partage

Au stade Mohammed V de Casablanca, la Guinée équatoriale et le Soudan jouaient leur survie dans cette CAN 2025 après leurs défaites lors des premières rencontres de groupe. Dans ce match, ce sont les Faucons de Jediane qui se sont imposés (1-0).

Longtemps indécise, la rencontre s’est décantée à la 74e minute sur coup de pied arrêté. Sur un ballon envoyé dans la surface, le défenseur équato-guinéen Coco marque contre son camp (1-0). Le Soudan prend l’avantage donc.

La Guinée équatoriale tente de revenir mais sans succès. Au coup de sifflet final, les Soudanais pouvaient savourer un succès précieux. Grâce à cette victoire, le Soudan entretient l’espoir d’une qualification. La Guinée équatoriale devra tenter d’arracher une troisième place face à l’Algérie lors de la dernière journée.

OUEDRAOGO Envoyer un courriel il y a 7 minutes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de OUEDRAOGO

OUEDRAOGO

Articles similaires

Centrafrique : Un quadruple scrutin historique sous le signe de la mobilisation et des défis organisationnels

il y a 23 minutes

CAN 2025 : Victoire historique du Mozambique face au Gabon (3-2)

il y a 24 minutes

Elections en Guinée : Plus de 6,7 millions d’électeurs appelés aux urnes pour une présidentielle décisive

il y a 2 heures

Faso Mêbo : Près de 200 millions FCFA mobilisés à l’échelle nationale au 26 décembre 2025

il y a 4 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page