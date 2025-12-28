CAN 2025 : Le Soudan s’impose face à la Guinée équatoriale (1-0)

Partage

Au stade Mohammed V de Casablanca, la Guinée équatoriale et le Soudan jouaient leur survie dans cette CAN 2025 après leurs défaites lors des premières rencontres de groupe. Dans ce match, ce sont les Faucons de Jediane qui se sont imposés (1-0).

Longtemps indécise, la rencontre s’est décantée à la 74e minute sur coup de pied arrêté. Sur un ballon envoyé dans la surface, le défenseur équato-guinéen Coco marque contre son camp (1-0). Le Soudan prend l’avantage donc.

La Guinée équatoriale tente de revenir mais sans succès. Au coup de sifflet final, les Soudanais pouvaient savourer un succès précieux. Grâce à cette victoire, le Soudan entretient l’espoir d’une qualification. La Guinée équatoriale devra tenter d’arracher une troisième place face à l’Algérie lors de la dernière journée.