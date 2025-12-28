Burkina Faso Vs Algérie (0-1) : « Ce qui a manqué, c’est la justesse sur les dernières actions » (Steeve Yago)

Partage

Steeve Yago est amer contre l’arbitrage mais pas découragé après la défaite des Étalons du Burkina Faso (1-0) contre l’Algérie lors du deuxième match du groupe E. Pour le défenseur burkinabè, les Étalons se sont précipités devant les buts lors de cette rencontre disputée ce dimanche 28 décembre 2025.

« Ce qui a manqué c’est la justesse dans les derniers gestes sur les dernières actions. On aurait dû essayer de se créer plus d’occasions franches. C’est dommage », s’est-il exprimé dans la zone mixte. Pour autant, il ne se montre pas découragé car les Étalons avec trois points au compteur sont toujours en course.

« Il reste un troisième match. Ce troisième match, on doit tout donner pour se qualifier. Je ne vais pas dire que c’est toujours comme ça, mais voilà, c’est un peu le jeu du chat et la souris avec les arbitres. Je pense qu’on aurait mérité un peu plus de temps sur la fin et quelques situations où je pense que ce n’est pas sûr qu’il y ait des fautes, mais bon, c’est comme ça, c’est le football », ajoute-t-il.

L’Algérie a marqué sur un penalty provoqué par Ismahila Ouédraogo qui a permis à Riyad Mahrez (22e) de marquer l’unique but de la rencontre. Mais pour Yago, rien n’est perdu. Ses coéquipiers doivent relever la tête. « Il ne faut pas qu’on reste trop axé sur ça, on a un troisième match et on doit s’enlever ça de la tête parce qu’on a un coup qui est solide et on doit bosser de l’avant », avance-t-il confiant. Le troisième match se joue le 31 décembre 2025 contre le Soudan, vainqueur de la Guinée Équatoriale (1-0).