CAN Maroc 2025 : Les gros mots de Bertrand Traoré après Burkina Vs Algérie (0-1)

Bertrand Traoré n’était pas du tout content après la défaite (1-0) des Étalons du Burkina Faso contre les Fennecs d’Algérie. Au micro de BeIN Sport, le capitaine s’est lâché et a critiqué l’arbitrage.

« C’était un match assez serré. On connait bien l’équipe de l’Algérie. Au début du match, on avait le contrôle du jeu. Après, on est monté en puissance », analyse d’abord Bertrand Traoré, le capitaine des Étalons à la fin de la rencontre.

Les Algériens ont marqué grâce à un but de Riyad Mahrez sur un penalty douteux. Là-dessus, Bertrand Traoré n’a pas caché sa déception : « Mais c’est dommage. On perd 1 à 0 sur penalty. C’est la première occasion, je pense qu’il y a penalty sur moi. Il ne va même pas checker. On lui à l’oreille qu’il Il n’y a pas penalty. Et comme par hasard, leur [celui de l’Algérie] penalty, il reste sur le terrain, il confirme le penalty. C’est dommage ».

« C’est décevant »

Depuis le début de la CAN, plusieurs acteurs se sont plaints sur le comportement des hommes en noir sur certains pénaltys sifflés pendant les rencontres. Pour le capitaine des Étalons, cela peut nuire à la réputation de la compétition. « C’est dommage pour le football africain.

Je pense que la CAN, il y a de beaux stades, tout est beau, les supporters et les arbitres, ils niquent le match. Et à la fin, l’arbitre ils me pousse. C’est décevant. On perd sur le terrain. Je suis d’accord. Mais il ne faut pas gâter la compétition », conclut-il visiblement énervé.

Les Étalons comptent trois points dans le groupe E de la compétition et sont deuxièmes derrière l’Algérie et devant le Soudan qu’ils affrontent le 31 décembre prochain. L’occasion de prendre trois points et s’assurer une qualification en huitième de finale.