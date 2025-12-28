Côte d’Ivoire Vs Cameroun (1-1) : Un nul qui maintient le suspense à Marrakech

Le choc du groupe F entre la Côte d’Ivoire et le Cameroun s’est soldé par un match nul (1-1) à Marrakech. Un résultat qui retarde la qualification des deux sélections après une rencontre intense et disputée.

Après une première période fermée, la Côte d’Ivoire ouvre le score dès la reprise (51e). Amad Diallo, déjà buteur lors du match précédent, profite d’une longue transversale de Ghislain Konan. L’attaquant ivoirien repique dans l’axe et envoie une frappe précise qui trompe Epassy, le gardien camerounais (1-0).

La réaction camerounaise est immédiate. Cinq minutes plus tard, Tchamadeu égalise sur une frappe à l’entrée de la surface, légèrement déviée par Konan. Le ballon surprend Fofana, impuissant face à la trajectoire (1-1).

La fin de rencontre est marquée par une lutte acharnée au milieu de terrain, mais sans efficacité offensive. Malgré l’engagement des deux équipes, le score n’évolue plus. Ce nul laisse le groupe F totalement ouvert, avec une qualification encore à aller chercher lors de la dernière journée.