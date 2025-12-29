FEPRIMO 2025 : Les métiers au cœur de la valorisation du savoir-faire local à Ouagadougou

La troisième édition du Festival des Prix et des Métiers de Ouagadougou (FEPRIMO) s’est tenue le samedi 27 décembre 2025 dans la capitale burkinabè. Portée par l’Association Ingénieurs Métiers, cette initiative ambitionne de mettre en lumière les corps de métier et de valoriser les techniciens dont le savoir-faire contribue de manière significative au développement socio-économique du pays.

Véritable plateforme de reconnaissance professionnelle, le FEPRIMO se veut un cadre d’excellence dédié à la promotion du travail manuel et technique. Pour Alexandre Sawadogo, président de l’Association Ingénieurs Métiers et commissaire général du festival, l’objectif est clair il s’agit de redonner toute sa valeur au travail des artisans et techniciens.

« Le FEPRIMO est encadré par excellence pour la valorisation des corps de métier, la mise en lumière des techniciens et du savoir-faire local », a-t-il expliqué.

Pour cette édition 2025, 14 catégories ont été primées, notamment la mécanique, l’électricité, la soudure, l’élevage et l’agriculture. À ces distinctions se sont ajoutés 6 prix d’honneur, témoignant de la diversité des métiers mis à l’honneur au cours de la cérémonie.

Cette troisième édition se distingue également par des innovations majeures, tant au niveau des critères de sélection que des filières concernées. « L’innovation majeure, c’est les critères de choix et les filières impliquées. Cette année, nous avons impliqué d’autres filières qui n’étaient pas présentes à la première édition », a précisé Alexandre Sawadogo. Parmi les nouveautés figurent l’intégration des graphistes et la création de prix dédiés aux innovateurs, absents lors de la deuxième édition.

Les récompenses accordées aux innovateurs illustrent cette volonté d’encourager la créativité et l’initiative. « Aujourd’hui, le premier innovateur reçoit une parcelle, le deuxième 150 000 francs CFA et le troisième 50 000 francs CFA », a-t-il indiqué, tout en soulignant l’existence d’un suivi des lauréats par l’association organisatrice.

Moment fort de la cérémonie, le Grand Prix FEPRIMO 2025 a été décerné à Hamadou Djancoupba, expert en soudure. Pour ce dernier, cette distinction constitue une reconnaissance du travail accompli et une source de motivation supplémentaire. « Le FEPRIMO a été un canal pour nous permettre d’avoir de la visibilité et une appréciation sur ce que nous faisons au quotidien », a-t-il confié.

Revenant sur son parcours, le lauréat n’a pas caché sa fierté, évoquant les préjugés auxquels il a longtemps été confronté. « Quand j’étais à l’école, quand on disait qu’on voulait être soudeur ou mécanicien, tout le monde riait. Aujourd’hui, je suis fier de ce que je fais », a-t-il déclaré.

Le projet présenté par Hamadou Djancoupba porte sur la fabrication d’un godet destiné aux engins de BTP, un équipement stratégique dont la production locale est quasi inexistante.

« On ne peut pas faire un développement dans un pays sans les équipements des BTP », a-t-il souligné, estimant que cette initiative pourrait contribuer à renforcer les capacités industrielles nationales et offrir de nouvelles perspectives à la jeunesse.

À travers cette troisième édition, le FEPRIMO s’affirme comme un cadre de promotion des métiers techniques et manuels, tout en redonnant dignité et visibilité à ceux qui les exercent. Une dynamique que les organisateurs entendent poursuivre afin de faire des métiers un véritable levier de développement.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24