Communiqué | Appel à manifestations d’intérêt pour la constitution d’une liste de fournisseurs et prestataires à consulter pour les demandes de cotations de l’année 2026

Partage

La Société SPB International, Concessionnaire automobile exclusif des marques JETOUR et JMC au Burkina Faso avec Conseil d’Administration au capital de 35 000 000 F CFA dont le siège est sis à Ouagadougou, 2, Rue Elie SARE, Quartier Ouaga 2000, immatriculée au registre de commerce de Ouagadougou sous le numéro BF OUA-01-2024-B21-12774, Numéro I.F.U : 00245816 W, représentée par son Directeur Général, M Michel Canon OUATTARA, lance un appel à manifestation d’intérêt en vue de la constitution d’une base de données des fournisseurs et prestataires potentiels à consulter pour les appels d’offres et les demandes de cotations pour l’exercice 2026.

Toute entreprise désirant être prise en compte dans les appels d’offres de SPB International durant l’année 2026 est invitée à fournir un dossier de candidature sous plis fermé au plus tard le 30 décembre 2025 au Secrétariat de la Direction Générale de SPB International.

Les prestataires et fournisseurs travaillant déjà avec SPB International sont également tenus de remplir cette formalité et devront fournir leurs dossiers de candidature.

Le dossier de candidature est composé des éléments ci-après :

▪ une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Directeur Général de la société SPB International précisant les domaines de la prestation pour lesquels le candidat souscrit ;

▪ une présentation de l’entreprise indiquant ses domaines de compétence, ses références techniques (liste de clients avec attestations de bonne fin d’exécution), son organigramme, ses principaux dirigeants ainsi que la liste de son personnel et ses qualifications, son adresse complète ;

▪ le catalogue des produits et services indiquant les prix ;

▪ une copie de l’extrait du registre de commerce (RCCM) et une copie de l’Identifiant Fiscal Unique (IFU) ;

▪ une Attestation de Situation Fiscale démontrant que la société est en règle vis-à-vis des impôts ;

▪ une Attestation démontrant que la société est en règle vis-à-vis de la CNSS pour les entreprises installées au Burkina Faso ;

▪ une copie de l’agrément technique ou l’autorisation d’exercer dans le domaine s’il y a lieu ;

▪ un contact téléphonique permanent, une adresse e-mail ou un contact WhatsApp.

Ci-dessous la liste (non exhaustive) des différents domaines de compétence :

Fourniture de bureau Fourniture et maintenance de mobilier de bureau Fourniture et maintenance de matériels informatiques Fourniture et maintenance de logiciels informatiques Fournitures et maintenance d’équipements de réseaux informatiques et assimilés Fournitures et maintenance d’équipements de sécurité Travaux de BTP, d’aménagement et de décoration des locaux Fourniture, installation et maintenance d’équipements de climatisation, électricité, plomberie, tuyauterie Fournitures et maintenance de système de sécurité (contrôle d’accès, anti-intrusion/panique, anti-incendie, etc.) Fourniture, installation et maintenance de groupe électrogène, d’onduleur / de régulateur de tension Prestation de services de gardiennage et de sécurité Entretien et nettoyage de bâtiment, enlèvement de déchets solides, dératisation, etc. Travaux d’imprimerie, reprographie, sérigraphie, infographie Conseil et accompagnement (Assistance juridique, fiscale, commissariat aux comptes, etc.) Service de transit, douane, Agence de voyage, événementiels, restauration, Courtiers, Assurances Autres (à préciser dans l’offre)

Les offres devront doivent être déposées sous plis fermés au Secrétariat du Directeur Général de la société SPB International au plus tard le 30 décembre 2025, avec au verso la mention :

‘‘Manifestation d’intérêt pour inscription sur la liste de fournisseurs de SPBI’’

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès du Service Administration et Financier répondant aux numéros suivants : 25 50 37 37 / 25 50 38 38

L’intérêt manifesté par un prestataire n’implique aucune obligation de la part de SPBI d’inclure le prestataire dans la liste restreinte.

SPB International se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie de cette manifestation d’intérêt.