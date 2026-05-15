Annonce | TECNO SPARK 50 pour répondre aux besoins de « fiabilité » des utilisateurs Burkinabè

SPARK50 lancé récemment sur le marché est un nouveau smartphone pensé pour répondre aux besoins croissants des consommateurs Burkinabè en matière »d’autonomie, de robustesse et de qualité de communication ».

De nos jours, le smartphone est devenu un outil essentiel pour travailler, étudier, gérer son activité et rester connecté. De ce fait, les utilisateurs recherchent désormais des appareils capables de les accompagner efficacement tout au long de la journée.

Au Burkina, étudiants, commerçants, chauffeurs, entrepreneurs et professionnels de terrain utilisent leur téléphone comme un véritable outil de travail. Entre les longues journées, les déplacements fréquents et les coupures d’électricité, l’autonomie est devenue un critère déterminant.

Le TECNO SPARK 50 répond à cette exigence grâce à une batterie de 6700 mAh avec une autonomie allant jusqu’à 2 jours d’utilisation, conçue pour offrir une utilisation prolongée des appels, des applications, des vidéos et des réseaux sociaux.

Le nouveau smartphone de TECNO se distingue également par sa résistance aux chutes jusqu’à 1,8 mètre, une caractéristique particulièrement utile pour les utilisateurs exposés aux aléas du quotidien dans les transports, les marchés ou les espaces de travail.

Cette robustesse permet de réduire les risques liés aux incidents courants et de garantir une plus grande tranquillité d’esprit.Dans des environnements bruyants comme Ouaga et Bobo, les conversations téléphoniques peuvent être perturbées par les sons ambiants.

Le TECNO SPARK 50 intègre une technologie d’isolation de voix par intelligence artificielle qui met en avant la voix de l’utilisateur tout en atténuant les bruits environnants. Cette fonctionnalité permet de rendre les échanges plus clairs et plus compréhensibles, même dans les lieux très animés.

Avec le lancement du SPARK 50, TECNO Mobile confirme son ambition de proposer des smartphones adaptés aux réalités africaines et aux besoins concrets des consommateurs.

Disponible dans les points de vente agréés TECNO à travers le Burkina, ce nouveau modèle s’inscrit dans une approche qui privilégie la « fiabilité, la durabilité et l’accessibilité » surtout à cause de son prix..

Présente sur plus de 70 marchés, la marque TECNO développe des smartphones, tablettes, ordinateurs portables, objets connectés et solutions technologiques destinés aux marchés émergents.

Portée par sa signature « Stop At Nothing », la marque entend rendre les dernières innovations, notamment celles liées à l’intelligence artificielle, accessibles au plus grand nombre.