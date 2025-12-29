Communiqué nécrologique | Décès de ZAGRÉ Jean Chrysostome Marie Charlemagne : Faire-part

Webmaster B24 Envoyer un courriel il y a 2 heures
0 Moins d’une minute
Partage

Les grandes familles ZAGRÉ à Godin (Koudougou), Ouagadougou, en Allemagne, Canada et France

Les grandes familles SIMPORE à Kaya, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso

Le Baloum Naba Tanga II à Bilbalgo, Ouagadougou

Les familles alliées KORSAGA, ZONGO, SAMBOHOUN, SANOU, OUÉDRAOGO, KABORÉ, SAWADOGO, ZOURÉ, KERÉ, BOUGOUMA, NAPO

Feu ZAGRE Abel et feue ZAGRÉ née SIMPORE Henriette, leurs enfants Désiré Sylvain Alfred, Elisabeth, Clarisse, Noel, Wenceslas, Yolande, Grégoire (feu), Thierry et Philippe

Le Capitaine ZAGRÉ Igor Anselme, officier des FAN et épouse Nafissatou Grâce

Les petits-enfants Erwin Evan Wendlamalgda, Kevan Brayden

Ont la profonde douleur d’annoncer le rappel à Dieu de leur fils, père, frère, oncle, beau-frère, grand-père, ZAGRÉ Jean Chrysostome Marie Charlemagne à son domicile le 28 décembre 2025.

Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement.

Webmaster B24 Envoyer un courriel il y a 2 heures
0 Moins d’une minute
Photo de Webmaster B24

Webmaster B24

Articles similaires

Communiqué nécrologique | Décès du Pasteur Paul L. KOUDA : Faire-part et programme des obsèques

il y a 2 jours

Communiqué nécrologique | Décès de OUEDDOUDA Jean Marie : Faire-part

il y a 6 jours

IN MEMORIAM | 1er Anniversaire du décès de Madame HIEN/SOME SYLVIE Ancienne Directrice de le Caisse Populaire de Sikasso-cira à la retraite. SOLANGE

il y a 2 semaines

Communiqué nécrologique | Décès de ZAGRÉ née SIMPORÉ Henriette : Faire-part

il y a 2 semaines

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page