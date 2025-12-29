Communiqué nécrologique | Décès de ZAGRÉ Jean Chrysostome Marie Charlemagne : Faire-part
Les grandes familles ZAGRÉ à Godin (Koudougou), Ouagadougou, en Allemagne, Canada et France
Les grandes familles SIMPORE à Kaya, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso
Le Baloum Naba Tanga II à Bilbalgo, Ouagadougou
Les familles alliées KORSAGA, ZONGO, SAMBOHOUN, SANOU, OUÉDRAOGO, KABORÉ, SAWADOGO, ZOURÉ, KERÉ, BOUGOUMA, NAPO
Feu ZAGRE Abel et feue ZAGRÉ née SIMPORE Henriette, leurs enfants Désiré Sylvain Alfred, Elisabeth, Clarisse, Noel, Wenceslas, Yolande, Grégoire (feu), Thierry et Philippe
Le Capitaine ZAGRÉ Igor Anselme, officier des FAN et épouse Nafissatou Grâce
Les petits-enfants Erwin Evan Wendlamalgda, Kevan Brayden
Ont la profonde douleur d’annoncer le rappel à Dieu de leur fils, père, frère, oncle, beau-frère, grand-père, ZAGRÉ Jean Chrysostome Marie Charlemagne à son domicile le 28 décembre 2025.
Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement.