Communiqué nécrologique | Décès de ZAGRÉ Jean Chrysostome Marie Charlemagne : Faire-part

Les grandes familles ZAGRÉ à Godin (Koudougou), Ouagadougou, en Allemagne, Canada et France

Les grandes familles SIMPORE à Kaya, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso

Le Baloum Naba Tanga II à Bilbalgo, Ouagadougou

Les familles alliées KORSAGA, ZONGO, SAMBOHOUN, SANOU, OUÉDRAOGO, KABORÉ, SAWADOGO, ZOURÉ, KERÉ, BOUGOUMA, NAPO

Feu ZAGRE Abel et feue ZAGRÉ née SIMPORE Henriette, leurs enfants Désiré Sylvain Alfred, Elisabeth, Clarisse, Noel, Wenceslas, Yolande, Grégoire (feu), Thierry et Philippe

Le Capitaine ZAGRÉ Igor Anselme, officier des FAN et épouse Nafissatou Grâce

Les petits-enfants Erwin Evan Wendlamalgda, Kevan Brayden

Ont la profonde douleur d’annoncer le rappel à Dieu de leur fils, père, frère, oncle, beau-frère, grand-père, ZAGRÉ Jean Chrysostome Marie Charlemagne à son domicile le 28 décembre 2025.

Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement.