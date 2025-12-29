Musique : Wendtigmda Diallo sort « Mam banga Jésus », son premier album

Partage

Wendtigmda Diallo a tenu un concert dédicace de son premier album religieux « Mam banga Jésus » (J’ai connu Jésus), le 28 décembre 2025 au Centre international d’évangélisation (CIE) de Cissin. Elle a eu à chanter ces titres devant de nombreux adeptes du Centre international d’évangélisation de Cissin et d’ailleurs.

Cet album est composé de 4 titres, à savoir l’opus « Mam banga Jésus », « Bark puusgo » (Remerciement), « Yins f nin tama » (Essuie tes larmes) et « Da lebs wenga »(Ne rend pas le mal par le mal).

L’autrice a expliqué que le titre donné à cet album est un témoignage de sa repentance après avoir passé une partie de sa vie loin de Jésus Christ. « J’ai dit que j’ai connu je suis et que je suis dans la joie parce que je ne connaissais pas Jésus. Mais quand j’ai reçu Jésus, ma vie a beaucoup changé. Quand je ne connaissais pas Jésus, je vivais une vie qui n’étais pas exemplaire. Mais quand j’ai connu Jésus, ma vie a totalement changé », a-t-elle expliqué.

Après avoir initié une vente flash de l’album sur place, le pasteur Enock Dembélé du CIE de Cissin, a récupéré vingt clés USB, qu’il entend commercialiser pour soutenir l’artiste dans sa carrière. Selon lui, la musique est le moyen par excellence d’évangélisation.

« Je crois que les artistes, ils ont plus de public que nous-mêmes les prédicateurs. On peut gagner facilement le public aujourd’hui par les chansons, par les chants. C’est pourquoi j’encourage les jeunes à ce lancer et à vraiment se consacrer », a-t-il expliqué.

Dans l’avenir, Wendtigmda Diallo compte réalisé d’autres albums avec des clips à l’appui. Cet album est disponible sous format USB à 5 000 francs CFA au +226 75 46 34 95.