Scrabble au Burkina Faso : Succès pour la 12ème édition du championnat national

La 12ème édition du championnat national de Scrabble du Burkina Faso s’est tenue du 20 au 23 décembre 2025 sur le site de Granada Academy, à Boudtenga (commune de Saaba). Après quatre jours de confrontation entre les meilleurs scrabbleurs venus de toutes les régions du pays, les champions ont été désignés le 23 décembre 2025. Les compétiteurs se sont affrontés dans trois catégories : les variantes Duplicate, Défi et Classique.

La Fédération Burkinabè de Scrabble (FBS), placée sous l’égide du ministère en charge des Sports, organise cet événement majeur depuis plusieurs années. Cette douzième édition, qui a débuté le 20 décembre, a refermé ses portes ce mardi 23 décembre 2025,au sein du complexe Granada Academy.

Pour cette année, une centaine de joueurs ont concouru. La répartition s’est établie comme suit : 35 joueurs en Duplicate, 59 dans la variante la plus connue, le Classique et 33 joueurs dans la variante Défi. « La variante phare est le Duplicate, qui se joue en cinq parties.

Tout le monde tire les mêmes lettres et les joueurs sont évalués sur un pied d’égalité. Nous nous félicitons car, l’année dernière, nous comptions 32 joueurs dans cette discipline phare, nous en avons donc trois de plus cette année », a expliqué Alexis Sebego, directeur technique de la Fédération.

Selon le président de la Fédération Burkinabè de Scrabble, Gnabéré Mohamed Sanou, les valeurs incarnées par la discipline ont été parfaitement véhiculées au cours de cette édition. Il a profité de l’occasion pour saluer tous les acteurs ayant contribué à la réussite de l’événement.

« Durant quatre jours, nous avons vécu une compétition immense et intense, dans une atmosphère de respect et de fraternité. Vous avez été à la hauteur ; votre fair-play et votre rigueur incarnent les valeurs mêmes de ce jeu », a déclaré le président.

Le ministère en charge des Sports a été représenté par Souleymane Nabaloum. Ce dernier a réaffirmé l’accompagnement du ministère pour les éditions futures et pour toute initiative visant à valoriser la discipline.

Quant au parrain de l’édition, Mamoudou Sawadogo, directeur général de Granada Consulting, il a justifié son soutien par le caractère intellectuel et rassembleur du Scrabble. À ce titre, il a émis le souhait de voir s’organiser des compétitions plus longues avec encore plus de participants. « J’ai suivi quelques rencontres où le fair-play était au rendez-vous. C’est un sport rassembleur qui peut contribuer à ramener la paix », a-t-il ajouté.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24