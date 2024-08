8e édition du tournoi de scrabble : Michael Dakissaga remporte le « trophée Yam Wékré » 

publicite

La 8e édition du tournoi de scrabble dénommé « trophée Yam Wékré » s’est déroulée le samedi 10 août 2024 à Ouagadougou. Parmi 42 joueurs en compétition, Michael Dakissaga s’est illustré par son habilité, sa tactique et a remporté le « trophée Yam Wékré » de la 8e édition du tournoi de scrabble.

En course pour le « trophée Yam Wékré » de la 8e édition du tournoi de scrabble, ils étaient au nombre de 42 joueurs venus de toutes les régions du Burkina Faso. Réunis au quartier Benogo dans l’arrondissement 10 de la ville de Ouagadougou, les amoureux du scrabble ont répondu donc à l’appel du comité d’organisation du tournoi de scrabble.

Par son agilité et sa tactique, Michael Dakissaga a pu s’imposer et devient le champion en remportant le « trophée Yam Wékré », de la 8e édition du tournoi de scrabble. En plus du trophée il a reçu du numéraire et des gadgets.

Dans cette édition 2024, des visages bien connus du monde du scrabble burkinabè, Ousmane Lengany, du journaliste Dimitri Badini, et biens d’amateurs étaient dans la course.

L’historique de cette compétition qui a débuté dans des grins entre camarades a acquis l’intérêt de bien de joueurs de scrabble au Burkina Faso, selon Drissa Dembélé, président du comité d’organisation du tournoi de jeu de Scrabble. Suspendu entre temps à cause de la situation nationale, cette année, les organisateurs sont revenus avec la 8e édition.

« On s’est rendu compte que ça permet de réunir les gens voilà pourquoi nous avons trouvé intéressant de continuer. C’est pour permettre la cohésion sociale et créer l’unité entre la jeunesse au-delà de ça c’est la promotion des jeux d’intellectuels et d’esprit. Tous les champions internationaux sont là », a-t-il souligné.

Cette édition de résilience a été placée sous le thème « Le scrabble : facteur de rassemblement, en cohésion sociale, et de résilience dans un contexte de crise au Burkina ». Le lancement officiel a été présidé par le directeur général de l’agence municipale des grands travaux, Y. Djibril Toguyeni, et placé sous le parrainage de G. Seydou Dembélé, membre fondateur de Yam Wékré.

Cet ancien scrabbleur a adressé un message de flair Play de jeu, de fraternité et de solidarité, aux compétiteurs. « C’est un espace pour partager les mots, car c’est un jeu d’élite du fait qu’il faut non seulement connaître les mots, mais aussi pouvoir les constituer au bon moment et les déposer aussi rapidement. En un mot, c’est de souhaiter que les gens puissent s’égayer ensemble », a-t-il lancé.

Même son de cloche avec G. Seydou Dembélé, membre fondateur de Yam Wékré, parrain de la compétition, un passionné et ancien joueur de scrabble. Pour lui, le Scrabble permet aux jeunes de se rencontrer et de se réunir et d’être solidaires les uns envers les autres.

« C’est une forme de résilience, c’est une forme d’appel à l’unisson, à la fraternité, à la Solidarité. Que très bientôt quand la crise sera derrière nous, on puisse ensemble réparer notre Burkina qui a été affecté. Le thème est en droite ligne avec la nécessité de se réconcilier entre Burkinabè. C’est un pertinent jeu, je m’engage à les accompagner pour cette édition et les éditions à venir », a-t-il lancé.

Akim KY

Burkina 24

