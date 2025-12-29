Burkina Faso Vs Algérie : « On va oublier ce match et travailler davantage » (Hervé Koffi)

Hervé Koffi a été impériale face aux Fennecs.
« Je suis fier de mes coéquipiers. Je les félicite pour la prestation de ce soir. On va essayer d’oublier ce match pour travailler davantage pour le dernier match qui est important », s’est exprimé l’international burkinabè Hervé Koffi après la défaite des Étalons du Burkina Faso face aux Fennecs d’Algérie le 28 décembre 2025 pour le 2e match de groupe de la CAN Maroc 2025. Pour le gardien de but des Étalons, l’équipe doit désormais se concentrer sur le prochain match.

Hervé Koffi en lui-même a réalisé une prestation solide face aux Fennecs d’Algérie. Alors que le Burkina Faso était mené (1-0) le gardien de but burkinabè a sauvé les Étalons sur trois actions de but. A un contre un, Hervé Koffi a remporté ces duels qui auraient pu aggraver le score. Mais au-delà de la défaite, Koffi retient des choses positives.

« Franchement, je suis fier de mes coéquipiers. Nous avons fait un bon match mais finalement, ça n’a pas été comme on veut. On n’a pas été assez réalistes devant les buts. On n’a pas aussi su se procurer trop d’occasions. Les Algériens avaient un bloc très bas. Ils n’ont pas voulu prendre de risque comme on a l’a fait, nous », analyse Hervé Koffi en zone mixte à la fin de la rencontre.

Cette défaite ne compromet pas les chances de qualifications des Étalons qui affrontent le Soudan lors de leur dernière sortie. Il faut se concentrer sur cette rencontre à venir. « Je suis fière de mes coéquipiers. Je les félicite pour la prestation de ce soir. On va essayer d’oublier ce match pour travailler davantage pour le dernier match qui est important », a prévenu l’international burkinabè.

La rencontre entre le Burkina Faso et le Soudan est prévu le mercredi 31 décembre 2025 à partir de 16h00. Un match nul suffit aux Etalons pour prendre la deuxième place du groupe.

