Sécurité routière : L’ONASER renforce les capacités des techniciens de l’administration sur les normes de signalisation

L’Office national de la sécurité routière (ONASER) a ouvert, ce lundi 29 décembre 2025, un atelier de formation dédié aux normes de la signalisation routière au profit des techniciens de l’administration. Cette session de renforcement des capacités vise à améliorer la conception, l’implantation et la conformité des panneaux de signalisation sur le réseau routier national, dans un contexte marqué par la persistance des accidents de la circulation.

Dans son intervention, le Commissaire principal W. Mo Moïse Ouédraogo, Directeur du suivi des opérations et des évaluations à l’ONASER, représentant le Directeur général de l’institution, a insisté sur la nécessité de doter les acteurs chargés de la sécurité routière, notamment au niveau des collectivités territoriales, de compétences techniques solides en matière de signalisation.

Selon lui, les inspections de sécurité routière réalisées par l’ONASER sur le terrain révèlent de nombreuses anomalies, notamment la présence de panneaux non conformes aux normes en vigueur. « Il existe parfois un décalage entre ce qui est recherché à travers l’implantation d’un panneau et le message réellement perçu par l’usager de la route », a-t-il indiqué.

La mission de l’ONASER au cœur de la démarche

Créé pour promouvoir la sécurité routière et améliorer les conditions d’exploitation du réseau routier, l’ONASER a pour missions principales la protection du patrimoine routier, la réalisation d’audits et d’inspections de sécurité routière, ainsi que la certification de la conformité de la signalisation aux normes et aux bonnes pratiques. L’organisation de cet atelier s’inscrit donc dans une démarche proactive de prévention des accidents de la circulation.

Des objectifs pédagogiques clairs et opérationnels

Du 29 au 30 décembre, les participants seront formés à la typologie des panneaux de signalisation routière, aux principes d’implantation conformes aux normes, aux dispositions réglementaires en vigueur, ainsi qu’aux bonnes pratiques permettant d’assurer une circulation plus sûre et mieux organisée. L’ambition est d’harmoniser et de professionnaliser la signalisation routière sur l’ensemble du territoire.

Une responsabilité partagée entre plusieurs acteurs

L’atelier réunit une trentaine de participants issus des arrondissements, des mairies, des directions techniques, de la Police municipale, de la Police nationale et de la Gendarmerie.

Cette diversité d’acteurs témoigne du caractère transversal de la sécurité routière, qui requiert une synergie d’actions entre les administrations, les collectivités et les forces de sécurité. Le Commissaire principal Ouédraogo W. Moïse a invité les participants à une participation active.