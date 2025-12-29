Retour sur Actu | Les temps forts de la semaine du 22 au 28 décembre 2025

La semaine du 22 au 28 décembre 2025 a été particulièrement riche en événements au Burkina Faso, dans l’espace de la Confédération des États du Sahel (AES) et à l’international. Diplomatie, santé, sécurité, économie, religion et sports ont marqué l’actualité, entre annonces majeures, symboles forts et perspectives nouvelles.

L’AES renforce sa voix avec le lancement de sa télévision

Réunis à Bamako à l’occasion du 2ᵉ sommet de la Confédération des États du Sahel (AES), les Chefs d’État ont procédé au lancement officiel de la Télévision AES. Cet outil de communication stratégique vise à renforcer l’information des populations et à porter un narratif commun, en phase avec les réalités et les aspirations des peuples du Sahel. Radio, télévision et agence de presse de l’AES se veulent ainsi des instruments de communication souverains, capables de soutenir la vision politique et sociale de la Confédération.

Le Capitaine Ibrahim Traoré décoré au Mali

En marge de ce sommet, le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a été élevé à la dignité de Grand-Croix de l’Ordre national du Mali par son homologue malien, le Général d’Armée Assimi Goïta. Une distinction également décernée au Président nigérien, saluant l’engagement des dirigeants de l’AES en faveur de la souveraineté, de l’intégration et d’un développement partagé. Cette reconnaissance illustre la solidité des relations entre les États membres et leur volonté commune de bâtir un modèle d’intégration régionale durable.

Message fort à la diaspora burkinabè

Toujours à Bamako, le Chef de l’État burkinabè a rencontré la communauté burkinabè vivant au Mali, en Guinée et en Mauritanie. À cette occasion, il a fait le point sur la reconquête du territoire, marquée par des avancées significatives dans des zones autrefois occupées par des groupes terroristes.

Le Président du Faso a également mis en avant les progrès vers l’autosuffisance alimentaire, soulignant la résilience du modèle endogène porté par la Révolution progressiste populaire. Il a enfin invité la diaspora à investir au pays, affirmant que « le bonheur de notre peuple se construit par nos propres mains ».

Santé : Un CHU de référence inauguré à Pala

Au Burkina Faso, le Président du Faso a inauguré le Centre hospitalier universitaire de Pala et son centre de radiothérapie, le mercredi 24 décembre 2025. D’un coût de plus de 70 milliards FCFA et doté de 500 lits, ce CHU est le fruit d’un partenariat stratégique entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine. Cette infrastructure de haut standing vise à améliorer l’accès et la qualité des soins de santé. Neuf autres CHU de même niveau sont annoncés sur le territoire national.

Reconnaissance citoyenne à Ouagadougou

Dans la capitale, la commune de Ouagadougou a rendu hommage aux femmes de la brigade verte, lors d’une cérémonie organisée à la Maison du Peuple. La délégation communale s’est également rendue à l’Archevêché et au camp de la Compagnie républicaine de sécurité (CRS), saluant les efforts déployés en faveur de la salubrité, de la cohésion sociale et de la sécurité.

Économie : Merveilles Motors lance la marque MG

Un nouveau souffle a été donné au secteur automobile avec l’inauguration du showroom Merveilles Motors à Ouagadougou. Représentant exclusif de la marque MG (Morris Garages) au Burkina Faso, l’enseigne ambitionne de proposer des véhicules adaptés au marché local, renforçant ainsi le dynamisme économique.

Noël 2025 : Appel à l’unité nationale

À l’occasion de la fête de la Nativité, le Président du Faso a adressé un message de Noël à la Nation, marqué par des appels à la paix, à la fraternité et à l’unité nationale. Il a également rendu un hommage appuyé aux forces combattantes, engagées quotidiennement pour la défense de l’intégrité territoriale.

Police nationale : 76 ans d’engagement

La Police nationale du Burkina Faso a lancé les activités commémoratives de son 76ᵉ anniversaire à Ouagadougou. Lors de la cérémonie de montée des couleurs, le Directeur général a invité les policiers à adopter une conduite exemplaire, au service des populations et de la République.

Hadj 2026 : Coût et réformes annoncés

Le ministère en charge de l’Administration territoriale a fixé le coût provisoire du Hadj 2026 à 3 285 245 FCFA, incluant désormais les frais de restauration. Autre réforme majeure : l’instauration d’un certificat d’aptitude obligatoire pour tout candidat au pèlerinage, dans le cadre d’une meilleure organisation.

Urbanisme : ZAFARA PLAZZA entre en phase de commercialisation

La commercialisation des appartements du complexe immobilier ZAFARA PLAZZA a été officiellement lancée à Ouagadougou. Ce projet, porté par la SONATUR et Reliance West Africa, comprend un siège social, une tour de bureaux et hôtel, des appartements-hôtels et une salle polyvalente.

À l’international : La Guinée aux urnes

En Afrique de l’Ouest, la Guinée a organisé une élection présidentielle décisive, avec plus de 6,7 millions d’électeurs appelés aux urnes, marquant la fin de quatre années de transition politique.

Sport : Les Étalons entre victoire et défi

À la CAN Maroc 2025, les Étalons du Burkina Faso ont d’abord battu la Guinée équatoriale 2 buts à 1, avant de s’incliner 1–0 face à l’Algérie sur penalty. Le prochain match contre le Soudan, prévu le 31 décembre, s’annonce décisif pour la suite de la compétition.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24