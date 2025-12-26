Police Nationale : Le top départ des activités du 76ᵉ anniversaire donné à Ouagadougou

Partage

Réunis autour du drapeau national à l’occasion d’une cérémonie solennelle de montée des couleurs, le directeur général de la Police nationale, l’inspecteur général de police Thierry Tuina, a donné, ce vendredi 26 décembre 2025, le top départ des activités commémoratives marquant les 76 ans d’existence de la Police nationale du Burkina Faso.

Institution républicaine créée peu avant l’indépendance du pays, la Police nationale célèbre cette année 76 ans d’engagement au service de la sécurité des personnes et des biens. Dans son allocution, le directeur général a invité l’ensemble des policiers à adopter une conduite exemplaire vis-à-vis des populations, de leur institution et de la société burkinabè dans son ensemble.

“Je vous invite à conglomérer autour des valeurs de cohésion, de culture du travail et d’innovation afin d’assurer à nos populations une sécurité optimale au quotidien.

Pour y parvenir, j’invite les policiers de tous les quatre coins du Burkina Faso à cultiver à cultiver constamment les valeurs suivantes le respect de l’échelon de la hiérarchie, la discipline, l’assiduité au travail, la loyauté et la disponibilité constante, la rigueur au travail, la conscience au travail, la probité et l’esprit d’innovation”, a-t-il recommandé.

Dans la même dynamique, le premier responsable de la Police nationale a mis en garde ses hommes contre l’utilisation abusive des réseaux sociaux, qu’il juge préjudiciable à l’image et à la crédibilité du corps.

Il les a également exhortés à faire preuve de courtoisie envers les citoyens et les usagers des services publics, à cultiver un sens élevé de l’accueil et de l’écoute, la solidarité interne ainsi que le réflexe du compte rendu.

Abordant le contexte sécuritaire national, Thierry Tuina a rappelé que la nouvelle doctrine sécuritaire du pays a conféré à la Police nationale un mandat supplémentaire de combattant en situation de guerre. “Nos hommes se sont révélés être de redoutables guerriers aux côtes des autres forces de défense et de sécurité avec des actions de reconquête et de réinstallation des populations qui avaient été déguerpies, l’écho de la reconquête de Solenzo nous revient encore avec vivacité”, a-t-il salué.

Se projetant sur l’année 2026, le directeur général a annoncé qu’elle sera placée sous le signe de la poursuite des réformes et de la consolidation des acquis déjà engrangés. “Notamment avec la mise en œuvre du nouveau maillage territorial. L’encrage de la Police Nationale dans l’élan révolutionnaire et surtout de l’exaltation de l’innovation stratégique et opérationnelle pour faire émerger les meilleurs systèmes de sécurité au profit de nos concitoyens et notre pays”, a-t-il poursuivi.

Plusieurs autres activités sont prévues dans le cadre de cette commémoration, notamment des visites aux veuves et orphelins des policiers tombés sur le champ d’honneur ainsi qu’aux blessés, des remises de prix, un match de gala et un cross populaire. L’ensemble des activités se déroule sous le thème : « Approche innovante pour une sécurité au quotidien ».

W.S

