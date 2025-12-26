Soutien à l’initiative « Faso Mêbo » : La société Satguru Travel offre 15 tonnes de ciment

Partage

Ce vendredi 26 décembre 2025, l’entreprise de gestion de voyages Satguru Travel a procédé à une remise de don au profit de l’initiative présidentielle « Faso Mêbo ». La société a offert 15 tonnes de ciment destinées à soutenir les projets d’infrastructures en cours au Burkina Faso.

C’est au siège de l’initiative « Faso Mêbo », à Ouagadougou, que le Directeur général de Satguru Travel, Amit Lalwani, accompagné de ses proches collaborateurs, a officiellement remis le matériel. Ce geste vient appuyer le programme impulsé par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, visant à mobiliser les ressources locales pour le développement national.

Pour les responsables de la société, ce don de 15 tonnes de ciment se veut une contribution aux chantiers de construction prioritaires. Selon Amit Lalwani, l’objectif est d’aider à la modernisation du réseau routier. « C’est un geste symbolique de notre part pour contribuer à la construction de nouvelles routes et au développement du Burkina Faso », a-t-il déclaré lors de la cérémonie de don.

Le directeur a également salué l’approche de l’initiative « Faso Mêbo », qu’il juge novatrice pour la région. « C’est une initiative à saluer parce que c’est du jamais-vu. C’est révolutionnaire et ça va être très bénéfique pour le pays », a-t-il apprécié.

Présent au Burkina Faso depuis plus de vingt-cinq ans, le groupe Satguru se définit aujourd’hui comme une entreprise citoyenne intégrée au tissu économique local. À travers cette action, la direction Satguru espère encourager d’autres opérateurs économiques à s’impliquer dans l’effort de construction du pays.

« Vu que nous sommes sur le sol burkinabè, nous sommes une société burkinabè aussi. Nous donnons un message de solidarité pour montrer plus d’engagement avec d’autres participants », a souligné Amit Lalwani.

Actif dans plusieurs secteurs d’activité au Burkina Faso, notamment les agences de voyages, l’import-export et la distribution d’électroménager, le groupe Satguru marque par cette donation sa volonté de participer aux objectifs de transformation socio-économique du pays selon son premier responsable.

Akim KY

Burkina 24