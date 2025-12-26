Don de sang : ILDO OIL pose un acte fort de responsabilité sociale au profit des  malades

Partage

Fidèle à ses valeurs de solidarité, de citoyenneté et de responsabilité sociale, l’entreprise pétrolière ILDO OIL a organisé, le mercredi 24 décembre 2025 à Ouagadougou, une collecte de sang au profit du Centre national de transfusion sanguine (CNTS). À travers cette initiative, la société entend contribuer concrètement à la sauvegarde de vies humaines, dans un contexte de fin d’année marqué par une recrudescence des accidents de la circulation et une forte demande en produits sanguins.

Spécialisée dans la distribution des hydrocarbures, ILDO OIL démontre que la performance économique peut et doit aller de pair avec un engagement social durable. Mobilisé dès les premières heures de la matinée du mercredi 24 décembre 2025, le personnel de l’entreprise a répondu massivement à l’appel des premiers responsables, en participant au don de sang. A cette occasion, une vingtaine de poches de sang, destinées à renforcer les stocks du CNTS a été récoltée.

Selon le Directeur général de ILDO OIL, Yahaya TOUGMA, cette action s’inscrit avant tout dans une démarche humanitaire et citoyenne. « Sauver des vies est au cœur de cette initiative. Donner son sang, c’est poser un geste simple mais essentiel, qui peut faire la différence pour une personne en situation critique », a-t-il souligné.

Il a également rappelé que ce don constitue un véritable cadeau de Noël, porteur d’espoir pour de nombreux patients, notamment les victimes d’accidents, les femmes enceintes et les enfants atteints de maladies graves.

À travers cette opération, le Directeur général a lancé un appel aux autres entreprises à s’engager dans la même dynamique de solidarité. « Un seul don peut sauver jusqu’à trois vies. Il n’existe aucun substitut artificiel au sang humain ; la survie de nombreux malades dépend exclusivement de la générosité des donneurs », a-t-il insisté.

Par ailleurs, le DG de ILDO OIL a rappelé que le don de sang est également bénéfique pour le donneur, car il est précédé d’un mini-bilan de santé comprenant un entretien médical et des analyses de dépistage (VIH, hépatites, taux d’hémoglobine).

À travers ce geste fort, ILDO OIL réaffirme son engagement à contribuer activement au bien-être des populations, en plaçant l’humain au cœur de sa politique de responsabilité sociétale et en s’inscrivant durablement comme une entreprise citoyenne au service de la communauté.

