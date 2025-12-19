La Police Nationale démantèle trois réseaux dont un ex-VDP armé d’une Kalachnikov à Ouagadougou

Partage

La Police nationale, à travers son Service régional de la police judiciaire du Centre (SRPJ-Centre), a mis fin aux activités de trois réseaux criminels opérant dans plusieurs quartiers de Ouagadougou. Il s’agit notamment d’un groupe de grand banditisme incluant un ex Volontaire pour la défense de la patrie (VDP) faisant usage d’une Kalachnikov, d’une entreprise clandestine spécialisée dans le recyclage de composants électroniques, et d’un réseau de contrefacteurs de maillots de marque Tovio. Les présumés malfrats ont été présentés ce vendredi 19 décembre 2025, à Ouagadougou.

Le premier réseau est une bande de grand banditisme dont le principal suspect est un ex-VDP en désertion, âgé de 23 ans, identifié sous les initiales Y.K.O. Selon le Commissaire principal de police Josué Zabsoré, chef du SRPJ-Centre, l’individu opérait dans le quartier Karpala. À ce jour, 30 victimes ont été recensées et une cinquantaine de téléphones ont été emportés, pour un préjudice déclaré de plus d’un million de francs CFA.

« Depuis quelques mois, nous avons enregistré plusieurs cas de vols avec agression à Karpala. Selon les victimes, le suspect portait une tenue militaire et était armé d’un fusil Kalachnikov et d’un pistolet automatique. Les investigations ont permis, après son arrestation, de saisir un fusil Kalashnikov, un pistolet automatique, un paquetage militaire complet, 220 téléphones et 12 ordinateurs portables », a expliqué le commissaire principal.

Le deuxième groupe s’adonnait à la fabrication et à l’importation de maillots contrefaits des Étalons, un marché pourtant réservé exclusivement à la société Tovio. Ces maillots étaient fabriqués sur commande dans des pays asiatiques.

L’opération a permis la saisie de 3 500 maillots entre les mains de huit commerçants. « Cette opération vise à renforcer le développement des secteurs stratégiques du pays, la société Tovio étant reconnue comme équipementier officiel par les autorités », a précisé Josué Zabsoré.

Le troisième réseau concerne une unité clandestine de traitement et de récupération de composants électroniques située dans un quartier résidentiel. Des ressortissants étrangers avaient installé cet atelier sans autorisation dans un célibatérium pour extraire les métaux contenus dans les téléphones portables, avant de les exporter sous forme de colis postaux dans des pays asiatiques. Ils sont ensuite réincorporés dans de nouveaux téléphones.

Toutes ces arrestations ont été rendues possibles grâce également à la collaboration des citoyens. À cet effet, le commissaire a rappelé l’importance de cette synergie, particulièrement en cette période de fêtes de fin d’année. « Aidez-nous à vous aider », a-t-il exhorté.

Pour toute dénonciation, les numéros verts sont les suivants : le 17 pour la Police nationale, le 16 pour la Gendarmerie nationale et le 1010 pour le CNVA.

Abdoul Gani BARRY

