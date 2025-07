Burkina Faso : Trois réseaux de grand banditisme démantelés par la Police Nationale

publicite

La Police nationale du Burkina Faso a présenté, ce mardi 15 juillet 2025, trois (3) réseaux de grand banditisme qui ont été interpellés. Le Service Régional de la Police Judiciaire du Centre (SRPJ-C), qui a exposé ces trois groupes et leurs butins dans ses locaux, a indiqué que ces délinquants se livraient à des agressions à main armée, au vol, au recel d’engins à deux roues, ainsi qu’au faux monnayage.

Suite à plusieurs plaintes de victimes, le Service Régional de la Police Judiciaire du Centre a mené des investigations approfondies. Cette démarche a conduit au démantèlement de trois (03) groupes de malfaiteurs spécialisés dans les agressions à main armée, le vol et le recel de motos, ainsi que le faux monnayage.

Selon le commissaire principal de police, Josué Zabsoré, chef de service du SRPJ-C, les enquêtes concernant les agressions à main armée ont été lancées après la constatation de nombreux cas impliquant deux réseaux.

« Constitué en 2024, ce réseau est spécialisé dans les agressions de citoyens sur la voie publique. Les membres opèrent cagoulés et armés de pistolets automatiques. Les victimes sont identifiées et suivies jusqu’à un endroit jugé propice pour le passage à l’acte. Le groupe était actif principalement dans les quartiers de Ragnongo, Karpala, Yamtenga et Balkuy. Les téléphones volés sont généralement recelés au marché Zabr’Daaga et les vélomoteurs sont convoyés au Ghana », a-t-il précisé.

Quant au faux monnayage, les démarches ont débuté suite à des informations concernant un individu impliqué dans la détention, la distribution et la mise en circulation de billets de banque contrefaits. Le commissaire principal a expliqué que cet individu a été interpellé en possession de ces billets introduits au Burkina Faso depuis le Nigéria et le Bénin.

« Lesdits billets étaient destinés à être mis en circulation dans plusieurs pays de la sous-région, dont le Burkina Faso. L’individu a été interpellé en possession de billets de banque contrefaits d’une valeur faciale de dix millions cinq cent trente mille (10 530 000) Francs CFA en coupures de 10 000 FCFA, 5 000 FCFA et 1 000 FCFA. Il se livrait à la revente de ces billets à raison de deux cent mille (200 000) Francs CFA pour le million en valeur faciale de faux billets », a souligné Josué Zabsoré.

Selon ses dires, l’enquête a permis de saisir 1 307 billets contrefaits, répartis comme suit : 837 billets de 10 000 FCFA, 422 billets de 5 000 FCFA et 50 billets de 1 000 FCFA.

Le commissaire a par ailleurs ajouté que les investigations sur ces trois affaires sont désormais achevées et les personnes interpellées ont été présentées au procureur pour les suites judiciaires.

Il a également précisé que certains d’entre eux ont déjà fait l’objet de condamnations. Parlant de la nécessité de la collaboration de la population, le commissaire a rappelé les numéros à contacter : 17-16 et 1010.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24