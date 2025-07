Burkina Faso : Niangoloko lance un « Appel national » pour la paix et le vivre-ensemble

Un regroupement des associations de l’ancienne région des Cascades, Tannounyan, a annoncé le mardi 15 juillet 2025 le lancement de l’« Appel de Niangoloko pour la consolidation de la cohésion sociale et la paix au Burkina Faso ».

Prévu pour le 22 août 2025 à Niangoloko, cet appel vise à sensibiliser et mobiliser la population autour des valeurs cardinales de la paix, de la cohésion sociale, de la solidarité, de la tolérance et du vivre-ensemble.

Un projet national et patriotique pour renforcer les liens

« L’initiative Appel de Niangoloko (AN) est un projet d’envergure nationale et patriotique. Il s’agit d’agir avec le cœur (Mebo) et bâtir avec les mains (faire faire) », a déclaré Daouda Sawadogo, membre du comité d’organisation.

A l’écouter, de nombreuses activités seront menées dans le cadre de cette initiative. Il s’agit, entre autres, la création d’un cadre d’expression intercommunautaire inclusif, la tenue de forums sur la cohésion sociale, la mise à disposition d’un recueil de messages sur la paix pour les apprenants, une formation des leaders de la société civile sur l’utilisation responsable des réseaux sociaux et la réalisation de bosquets communautaires dans les régions.

Daouda Sawadogo a lancé un appel à toute la population à participer à cet événement, le considérant comme un acte de citoyenneté. « À vous, femmes et hommes de convictions, patriotes engagés, soldats de la paix, votre engagement est précieux et votre présence est attendue », a-t-il ajouté.

Aurelle KIENDREBEOGO et Mahoua SANOGO (stagiaires)

Burkina 24