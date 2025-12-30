« Issa Kaboré est à 95%, nous comptons sur son apport » (Brama Traoré)

Partage

En deux matchs de Coupe d’Afrique 2025, Issa Kaboré arrivé convalescent n’a toujours pas débuté avec les Étalons du Burkina Faso. En conférence de presse d’avant match qui oppose le Burkina Faso au Soudan, Brama Traoré a donné des nouvelles du joueur.

« En ce qui concerne Issa Kaboré, je peux vous dire qu’il est à 95%. Issa n’était pas là que pour les trois matchs mais aussi pour le groupe. Nous avons tenu à ce qu’il soit là pour son état d’esprit et également sur ce qu’il peut nous apporter sur le terrain », a rapporté Brama Traoré à la veille d’affronter l’équipe du Soudan pour le troisième match de poule de la CAN Maroc 2025. La rencontre se joue ce mercredi 31 décembre 2025.

Une possibilité que Kaboré joue

Les Étalons sont déjà qualifiés avec trois points au compteur. Les Étalons ont battu la Guinée Équatoriale (2-1) et ont perdu face à l’Algérie (1-0). Ce qui peut l’amener à remanier l’effectif. Mais concernant la participation du latéral droit élu meilleur jeune de la CAN 2021 au Cameroun, le coach envisage toutes les possibilités. « S’il est possible qu’il joue une partie du match, on décidera. Nous comptons sur son apport pour continuer dans cette coupe d’Afrique », a confirmé Brama Traoré.

Son objectif est de remporter ce match afin de consolider sa place de 2e face au Soudan, classé troisième du groupe devant la Guinée Équatoriale. L’Algérie occupe la tête de ce groupe.