Montée des Couleurs nationales : Quand le drapeau unit les cœurs et renforce la détermination

Ce vendredi 09 janvier 2026, l’Hôtel de Ville de Ouagadougou a servi de cadre à la cérémonie solennelle trimestrielle de montée des Couleurs nationales des Forces de Défense et de Sécurité (FDS). Cette cérémonie tournante, hautement symbolique, s’est tenue sous la présidence du Ministre d’État, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Général de Division Célestin SIMPORE, en présence des Forces de Défense et de Sécurité, des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), de plusieurs membres du gouvernement, ainsi que des autorités militaires et paramilitaires.

Bien plus qu’un simple rituel protocolaire, la montée des couleurs nationales est un moment sacré de communion patriotique, où les cœurs battent à l’unisson.

À mesure que les couleurs montent, c’est toute la Nation qui se dresse, affirmant sa souveraineté, son unité et sa détermination inébranlable à faire face aux défis sécuritaires qui menacent son intégrité. Chaque levée de drapeau est un serment renouvelé, un hommage silencieux mais profond aux martyrs tombés pour la Patrie, et une promesse solennelle faite au peuple burkinabè de poursuivre le combat jusqu’au retour définitif de la paix.

Cette cérémonie a également été un symbole fort de cohésion et de solidarité entre l’ensemble des forces engagées dans la défense du territoire. Uniformes différents, missions spécifiques, mais une seule et même cause : la protection du Burkina Faso et de ses populations. C’est dans cette dynamique d’unité et de fraternité d’armes que s’inscrit la montée tournante des couleurs, rappelant que la victoire se construit collectivement.

S’exprimant à cette occasion, le Directeur général de la Police Municipale de Ouagadougou, l’Inspecteur de Police Municipale Paulin KABORÉ, a salué la forte mobilisation et souligné la portée profonde de cette cérémonie :

« Au-delà de nos corps d’appartenance, de nos uniformes et de nos missions spécifiques, nous servons tous une seule et même patrie : le Burkina Faso. En saluant les couleurs nationales, nous réaffirmons notre fidélité aux valeurs de courage, de sacrifice et de loyauté qui fondent notre mission commune. »

Prenant la parole, le Ministre d’État, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, a rendu un hommage appuyé aux combattants tombés pour la Nation, salué les progrès significatifs enregistrés sur le terrain et encouragé l’ensemble des forces à maintenir le cap, avec discipline et détermination, jusqu’à la victoire totale contre le terrorisme. Il a également félicité les Forces de Défense et de Sécurité pour les résultats remarquables obtenus en 2025, tout en les exhortant à redoubler d’engagement, de vigilance et de professionnalisme en 2026.

Sous le drapeau national, les Forces de Défense et de Sécurité, appuyées par les Volontaires pour la Défense de la Patrie et soutenues par le peuple burkinabè, demeurent unies, debout et résolument engagées. Plus que jamais, l’unité, la discipline et l’amour de la Patrie restent les fondements de la victoire du Burkina Faso.

Source: Police Nationale