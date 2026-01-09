Communiqué | FASO LOTO 5/90 – « WELHY » Tirage – Vendredi 09 janvier 2026
TIRAGE FASO LOTO 5/90 – « WELHY »
Résultats du tirage – Vendredi 09 janvier 2026
Tirage N° 2026/004
Les numéros gagnants sont : 39 – 21 – 30 – 53 – 74
Jeu interdit aux moins de 18 ans. Jouez avec responsabilité.