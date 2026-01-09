Communiqué | FASO LOTO 5/90 – « WELHY » Tirage – Vendredi 09 janvier 2026

🎥 TIRAGE FASO LOTO 5/90 – « WELHY »
📅 Résultats du tirage – Vendredi 09 janvier 2026
🎟️ Tirage N° 2026/004
🔢 Les numéros gagnants sont : 39 – 21 – 30 – 53 – 74 🎉
👉 Et si la chance frappait à votre porte ?
Jouez dès maintenant sur 🌐 www.fasoloto.bf – rapide, simple et sécurisé.
📍 Vous pouvez également jouer auprès de nos vendeurs ambulants agréés.
🍀 Faso Loto, le rendez-vous de la chance !
⚠️ Jeu interdit aux moins de 18 ans. Jouez avec responsabilité.
     
