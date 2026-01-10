CAN Maroc 2025 : L’Égypte se qualifie pour les demi-finales en battant la Côte d’Ivoire (3-2)

Les demi-finalistes de la CAN Maroc 2025 sont désormais connus ! Le dernier match quart de finale a opposé les Éléphants de la Côte d’Ivoire aux Pharaons d’Égypte, ce samedi 10 janvier 2026. Cette bataille a tourné à l’avantage de l’Égypte sur le score de 3 buts à 2.

Ce duel de prestige mettait aux prises les septuples champions d’Afrique égyptiens et les triples champions ivoiriens. L’Égypte, portée par un Mohamed Salah décisif dans les moments phares, ambitionnait d’asseoir sa suprématie, tandis que les Ivoiriens espéraient se rapprocher d’un quatrième sacre continental.

La rencontre n’a pas tardé à s’emballer. Dès la 4e minute, Omar Marmoush a profité d’une erreur défensive d’Odilon Kossounou pour ouvrir le score. Malgré ce coup dur, le onze d’Emerse Faé a tenté de réagir immédiatement en essayant d’étouffer le bloc de Hossam Hassan.

Cependant, c’est l’effet inverse qui s’est produit. A la 32e minute, Rami Rabia a doublé la mise sur un coup de pied arrêté repris de la tête. Les Ivoiriens sont tout de même parvenus à réduire l’écart avant la pause grâce à un but contre son camp d’El Fotouh à la 41e minute.

La seconde période a repris sur une intensité folle. Le génie des Pharaons, Mohamed Salah, a très vite remis les pendules à l’heure en redonnant un avantage de deux buts aux siens (3-1). Les tenants du titre n’ont pas abdiqué et ont réduit la marque grâce à Désiré Doué à la 73e minute, mais le score n’a plus évolué. L’Égypte retrouvera le Sénégal en demi-finale.

L’Égypte comptait jusqu’ici sept victoires en CAN contre la Côte d’Ivoire, son record face à une même nation. À l’inverse, ces sept revers constituent pour la Côte d’Ivoire son plus grand nombre de défaites contre un même adversaire. Pour l’histoire, les deux sélectionneurs, Hossam Hassan et Emerse Faé, s’étaient déjà affrontés sur le terrain en tant que joueurs lors de la finale de la CAN 2006 en Égypte.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24